Diese Woche bei MAX: Aufstiege, Abschiede & artgerechte PC-Konstruktion

Auch wenn ihr vielleicht gerade dabei seid, die Räder eures Bollerwagens zu schmieren und euch ein Abstandskonzept fürs obligatorische Vatertagswandern zu überlegen, solltet ihr zumindest kurz hierbleiben und euch schon mal auf die MAX-Woche mit uns vorbereiten!

Den Anfang machen Julius oder besser gesagt seine Fortschritte in Rainbow Six: Siege, denn darum geht's bei »Von Noob zu Platin«. Sein neuer Coach Raphael begleitet ihn auf dem Weg nach ganz oben - auch wenn das noch eine Weile dauern kann! Die echten Profis könnt ihr am Donnerstag erleben, wenn wir nach »The Weekly Breach« mit den Analysen aus den vergangenen Matches direkt in die aktuellen Spiele der GSA League 2020 einsteigen.

GameStar und Mein-MMO sind Medienpartner der diesjährigen Liga für Rainbow Six: Siege in Deutschland, Schweiz und Österreich. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig auf unseren Websites und Kanälen über die Liga, Partien und Teams berichten.

Am Dienstag steht dann ein Abschied an, denn Magic Nights macht nach dieser Folge erst mal lang Pause. Im Juni, wo wir uns auf MAX komplett den neuen, heißen Spielen des Jahres 2020 widmen, steht nämlich FYNG auf dem Programm. Im Juli feiern wir dann unseren Abschied aus dem Sendeplan, vermutlich mit extra vielen Intrigen, Gemeinheiten und coolen Preisen für euch!

Am Mittwoch wird's dann richtig knifflig! Julius wird im Studio live und unter den Anweisungen unserer Hardware-Experten einen Gaming-PC zusammenschrauben, den wir anschließend unter allen Zuschauern verlosen wollen. Und keine Sorge, wir testen vorher - auch live - ob Julius' Kreation richtig funktioniert! Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 18. Mai

Ab 19 Uhr - Von Noob zu Platin #5 - Mit dem Profi in R6 nach oben - Sponsored von Ubisoft

Dienstag, 19. Mai

Ab 19 Uhr - Magic Nights: Monsterkeile mit den Ikoria-Precons! - Sponsored von Cardmarket

Mittwoch, 20. Mai

Ab 19 Uhr - Ferngesteuert: Julius konstruiert euch einen Gaming-PC - Sponsored von ROG

Donnerstag, 21. Mai

Ab 18 Uhr - Rainbow Six: Siege & The Weekly Breach auf dem offiziellen Liga-Kanal

Freitag, 22. Mai

Stream-Pause - Habt Spaß im (hoffentlich langen) Wochenende!