Bioware teasert Neues zu Dragon Age 4 für Dezember an

Dragon Age: Origins erschien am 3. November 2009. Passend zum zehnten Jahrestag im Jahr 2019 veröffentlichte Bioware einen kleinen Teaser auf Twitter, der ziemlich eindeutig neue Informationen zu Dragon Age 4 ankündigt.

Das Studio erklärt, dass am 4. Dezember eine Community-Party rund um Dragon Age stattfinden wird und beendet den Post mit der Ansage, dass man sich freut die Fans zum »Dragon 4ge Day« zu sehen. Es sieht also ganz danach aus, als erfahren wir erstmals seit Dezember 2018 Neues zum kommenden Projekt.

Today marks 10 years of Dragon Age! This year we’re excited to join the community’s party on December 4th and celebrate a decade together in the world we all love. See you on 12/4 for Dragon 4ge Day!