Traurig, aber wahr: Wer Nvidias Geforce RTX 3080 mit einer UVP von 759 Euro für 1.300 Euro bekommt, der hat in Anbetracht der sehr schwierigen Lage auf dem Grafikkarten-Markt einen verhältnismäßig guten Preis erzielt. Wenn man aber für dieses Geld statt einer Grafikkarte nur einen Lüfter erhält, dann ist da etwas gehörig schief gelaufen.

Genau das ist einem Käufer bei Ebay passiert, der wohl in der Hoffnung auf einen guten Preis nicht richtig hingesehen hat. Man muss allerdings dazu sagen, dass der Aufbau des Ebay-Angebots und die Bilder es nicht leicht machen, den Unterschied zu erkennen, auch wenn es in der Beschreibung heißt: Das ist nur der originale Kühlkörper mit der OVP! Die Karte ist nicht Bestandteil dieser Auktion!! .

Das Problem der besagten Auktion beginnt schon damit, dass wie im Screenshot unten zu sehen als erstes Bild die aus Transportzwecken mitgeschickte Originalverpackung der Grafikkarte zu sehen ist. Der Titel ASUS TUF RTX 3080 original Kühler mit OVP benennt das angebotene Produkt zwar explizit, er könnte aber auch so verstanden werden, dass die Karte mit ihrem Originalkühler verkauft wird.

Nicht richtig im Bilde

Als zweites Bild folgt die wenig hilfreiche Rückseite der Verpackung, danach ist der Kühler von zwei verschiedenen Seiten zu sehen. Aber selbst diese Ansichten trügen auf den ersten Blick, weil die eigentliche Platine der Grafikkarte samt Chip und Co zwischen der Kühlerkonstruktion ohnehin kaum zu erkennen ist.

So sieht man auf dem dritten Bild zwar, dass weder der PCI-Express-Anschluss unten noch die seitliche Leiste mit den Videoanschlüssen wie Displayport und HDMI vorhanden sind, aber eben nur dann, wenn man auf diese Details achtet.

Den recht geringen Unterschied zu ähnlichen Fotos mit der gesamten Grafikkarte statt nur der Kühlerkonstruktion veranschaulicht der folgende Vergleich. Das linke Bild stammt aus der Ebay-Aktion und zeigt bloß den Kühler, im rechten Bild haben wir stattdessen ein Foto der Rückseite der GPU an gleicher Stelle eingebaut:

Foto mit gesamter Grafikkarte Foto nur mit Kühler

Bislang ist kein Geld geflossen

Die Auktion wurde zwar mit einem Preis von 1.300 Euro erfolgreich beendet, das Geld hat der Verkäufer bislang aber nicht gesehen. Das wissen wir von ihm selbst, weil wir ihn kontaktiert haben. Der Käufer sitzt demnach in Südfrankreich, hat keine einzige Ebay-Bewertung und antwortet nicht auf Nachrichten.

Deshalb hat sich der Verkäufer auch dazu entschieden, den Artikel erneut einzustellen - allerdings mit identischem Aufbau, Beschreibungstext und Bildern. Aktuell steht das höchste Gebot nur bei 20,50 Euro, die Auktion läuft aber noch bis Sonntagmittag. Würde es sich wirklich um eine RTX 3080 handeln, wären 1.300 Euro grundsätzlich ein sehr guter Preis, wie auch unser Blick auf die jüngste Preisentwicklung und die Bedeutung des Mining-Crashs dafür zeigt:

Wir haben Ebay bereits kontaktiert, wie dieses mindestens missverständliche Angebot und sein Aufbau bewertet werden und aktualisieren diesen Artikel, falls wir eine Antwort erhalten. Es dürfte aber klar sein, dass niemand ernsthaft eine vierstellige Summe für einen Grafikkartenlüfter bietet, der nicht mal ein Zehntel davon wert sein dürfte, wenn er stattdessen nicht fälschlicherweise annimmt, auf eine komplette Grafikkarte zu bieten.

Hätte es euch auch passieren können, dass ihr dieses Angebot für den Verkauf einer Grafikkarte haltet? Und bewegt sich der Verkäufer hier eurer Einschätzung nach in einer Grauzone, weil er grundsätzlich benennt und zeigt, was angeboten wird oder sollte er deutlicher herausstellen und zeigen, dass es sich um einen Lüfter und nicht um eine Grafikkarte handelt? Schreibt es gerne in die Kommentare!