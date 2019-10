Trefft uns auf der EGX 2019: Alle Infos zur Berliner Gaming-Messe

Bei all den Gaming-Messen, die es neben E3 und gamescom mittlerweile gibt, kann man durchaus mal den Überblick verlieren. Das ist jedoch kein Grund zu verzagen, denn genau für solche Fälle habt ihr ja uns! Wir möchten euch hier auf die EGX hinweisen, die seit 2018 nicht mehr ausschließlich in Großbritannien stattfindet, sondern auch in Berlin.

Zwischen dem 1. und 3. November 2019 könnt ihr in der STATION Berlin zahlreiche neue Spiele anzocken - und uns treffen. Als offizielle Medienpartner werden GameStar, GamePro, Mein-MMO und unsere Streaming-Plattform MAX allesamt in Berlin zugegen sein, um euch mit einem Live-Programm zu unterhalten, mit der Community zu quatschen und natürlich ebenfalls viel zu spielen.

Das konkrete Programm enthüllen wir in den kommenden Tagen für euch, denn die Vorbereitungsarbeiten laufen aktuell noch unter Hochdruck. Wer uns schon im vergangenen Jahr auf der EGX 2018 gefolgt ist, kann sich allerdings eine grobe Vorstellung davon machen, was auf euch zukommt:

Welche Spiele können ausprobiert werden?

Bis dahin haben wir allerdings bereits einige Infos für euch, was es auf der EGX 2019 zu spielen und zu sehen gibt. Die folgenden 75 Games könnt ihr anzocken:

Ad Infinitum

Alchemic Cutie

Arok and the Chaos Outbreak

Asterix & Obelix XXL3

Beam

Beetle Uprising

Blacksad: Unter the Skin

Bus Simulator

Castle Crashers

Cat Quest 2

Cloudpunk

Cris Tales

Curious Expedition 2

Dreadlands

Duru

Ecosystem

Edgar - Bokbok in Boulzac

El Hijo

Eldest Souls

Empires of the Undergrowth

Everspace 2

Faith+Honor: Barbarossa

Fishing: Barents Sea

Game of Goats

Gang Beasts

Get to the Orange Door

Gravity Lane 981

Harvest Moon: Mad Dash

Hitchhiker

HoverGrease

ibb & obb

Imagine Earth

Inkulinati

Interrogation

Jessika - Underneath the System

Lacuna

Landwirtschaftssimulator 19

Last Oasis

Lonely Mountains: Downhill

Lost Ember

Maze Slaughter

Ministry of Broadcast

Minute of Islands

Mr. Grayscale

No Straight Roads

Out of Place

Resort

Retimed

Röki

Save the Zacks

Shady Part of Me

Sigma Theory: Global Cold War

Skybold Zack

Spitlings

Stronghold: Warlords

Super Lucky's Tale

Suzerain

Temtem

Tentacular

The Dark Pictures - Man of Medan

The Occupation

The Underground King

Through the Darkest of Times

Tilt Pack

Tiny Tanks

Touch Type Tale

Train Sim World

Trine 4: The Nightmare Prince

Ultimate Adom

Upside Drown

Vectronom

Warhammer: Vermintide 2

WHAT THE GOLF?

X4: Split Vendetta

Zombie Army 4: Dead War

Dieses Line-Up dürfte vor allem für Fans kleinerer, kreativer Spiele interessant sein, die die Gelegenheit wahrnehmen möchten, auch mit den Entwicklern der jeweiligen Titel zu quatschen. Generell wird es zahlreiche Talk-Panels aus der Branche geben, außerdem eine Retro-Ecke und die Möglichkeit, ein E-Sport-Coaching wahrzunehmen.

Wie komme ich an Tickets für die EGX in Berlin?

Tickets bekommt ihr auf der offiziellen EGX-Website. Ein Super-Ticket für alle drei Tage kostet regulär 40 Euro, Studierende zahlen bloß 25 Euro. Die Preise für Tagestickets liegen bei 20 Euro (ermäßigt 12,50 Euro). Besucher müssen aus Jugendschutzgründen volljährig sein.