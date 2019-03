Koop-Fans aufgepasst: Sea of Thieves ist mittlerweile ein Jahr alt und zur Feier des Jubiläums bereiten Rare und Microsoft das große Anniversary Update vor. Bis ihr für neue Abenteuer in See stechen könnt, dauert es leider noch bis zum 30. April. Dafür ist das zusammengeschnürte Paket randvoll mit Features.

Zu den neuen Features gehört die Arena, neue Story-Inhalte, ein verbessertes Schadensmodell für Schiffe und weitere Inhalte, die wir unterhalb vorstellen.

Die Arena

In der neuen PvP-Arena werdet ihr euch gegen andere Spieler behaupten können. Dazu gibt es die neue PvP-Handelskompanie in der Taverne der Glorreichen Säbelrassler. In der Arena kämpft ihr mit Schiff und Crew gegen andere Spieler um den großen Ruhm: Die besten Spieler messen sich um Plätze auf der Rangliste.

Die Arena ist kein einmaliger Spaß mit dem Anniversary Update, sondern wird mit zukünftigen Erweiterungen weiter ausgebaut.

Shores of Gold und Ruf des Jägers

Die Tall Tales - Shores of Gold ist der neue Story- und Quest-Inhalt für jene, die eher nichts mit der PvP-Arena anfangen können. Rare verspricht alte und neue Charaktere im Mittelpunkt der Seemannslegenden von Shores of Gold. Außerdem dürft ihr noch unbekannte Orte auf der Seekarte ansteuern.

Daneben führt die Handelskompanie Ruf des Jägers zwei neue Beschäftigungen ein: Angeln und Kochen! Bei der Kompanie könnt ihr eure Beute nicht nur gegen Gold und neue kosmetische Items eintauschen, sie bietet auch Möglichkeiten zum Aufstieg zur Piratenlegende.

Neue Mechaniken für Schiffsschaden

Das Anniversary Update macht auch die klassischen Seegefechte spannender und anspruchsvoller: Schiffe können dank neuer Trefferzonen und Animationen kritische Treffer erleiden. Dann bricht vielleicht der Mast, das Spill oder gar das Steuerrad. Natürlich wird die Navigation so erwartbar schwierig.

Neue Manöver sind aber auch möglich, dank dem Harpunenwerfer. Mit dem könnt ihr größere Happen jagen, für die die Angel nicht zu gebrauchen ist. Oder ihr schnappt euren Gegenspielern die Beute aus den Händen, die Harpunen sind vielseitig einsetzbar.

