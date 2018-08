Alle wichtigen Fragen und Antworten zu GameStar Plus

Deine Frage ist hier nicht dabei? Dann melde dich gerne jederzeit bei Jakob unter kundenservice@gamestar.de oder unter +49 89 244 136 606

1. Was ist GameStar Plus und was bietet es mir?

Mit GameStar Plus bekommst du unser Online-Abonnement für mehr Spiele-Wissen. Du erkennst unsere Plus-Inhalte, egal ob Artikel, Videos, Podcast-Folgen oder Rabatte an der grünen Markierung und am Plus-Logo.

GameStar Plus gibt dir...

…exklusive Reports & Titelstories.

...Zugang zu über 1.400 exklusiven Videos.

...Werbefreiheit auf GameStar.de & GamePro.de.

...alle Podcast-Folgen von GameStar.

...Gratis-Spiele und Extra-Rabatte auf alle PC Spiele bei Gamesplanet.com.

...das digitale Heftarchiv für alle jemals erschienenen GameStar Hefte seit 1997 & 2.600 Heftvideos.

...entspanntes Lesen dank Einseiten-Lesemodus.

...verbesserten Datenschutz.

...eine Möglichkeit deine GameStar-Redaktion zu unterstützen.

2. Was kostet GameStar Plus?

Jahres-Abo Quartals-Abo Flexi-Abo 12 Monate 3 Monate 1 Monat Bester Preis 20% günstiger als Flexi-Abo Monatlich kündbar 4,99€ / Monat 5,99€ / Monat 6,99€ / Monat

Bestimme selbst, wie lang dein Abo laufen soll. Den besten Preis bekommst du mit dem Jahres-Abo für nur 4,99€ im Monat. Falls du GameStar Plus erst einmal testen möchtest, solltest du das Flexi-Abo mit monatlicher Kündigung nehmen.

3. Gibt es einen Rabatt für Print-Abonnenten?

Als Heft-Abonnent sparst du bei jedem Abo 1€ pro Monat – auch bei der Buchung des Heftarchives. Wenn du bspw. ein Jahresabo inkl. Heftarchiv abscghließt, sparst du 2€ pro Monat.

4. Kann ich GameStar Plus testen?

Du kannst GameStar Plus testen indem du ein Flexi-Abo abschließt und so für 6,99€ Zugriff alle Inhalte bekommst. Dieses Abo kannst du monatsweise kündigen, immer 2 Wochen zum Monatsende. Das erlaubt dir maximale Flexibilität und du kannst jederzeit später auf ein preiswerteres Abo-Paket wechseln.

5. Gibt es ein Tracking bei GameStar Plus?

Nein. Die meisten Tracking-Pixel kommen von Werbung und fallen mit GameStar Plus daher automatisch weg. Wir setzen nur Cookies, die technisch erforderlich sind - etwa zum Login. Zusätzlich lassen sich im Benutzerkontrollzentrum unter Mein GameStar Plus weitere Einstellungen im Content-Filter einstellen: Ein-Seiten-Lesemodus, Autoplay von Videos abschalten und mitlaufender Video-Player.

Fragen zum Zusatzpaket »Heft- und DVD-Videoarchiv«

6. Was gehört zum »Heft- & DVD-Videoarchiv«?

Mit dem Zusatzpaket »Heft- und DVD-Videoarchiv« bekommst du Zugriff auf alle GameStar Hefte seit der Erstausgabe 10/1997 sowie auf alle 2.600 Heftvideos. Die neueste Ausgabe bekommst du übrigens drei Tage vor dem Kiosk-Termin. Das Heftarchiv funktioniert direkt im Browser auf jedem Endgerät, egal ob PC, Notebook, Tablet oder Smartphone.

7. Was kostet das Zusatzpaket »Heft- & DVD-Videoarchiv«?

Das Upgrade gibt's schon für 2,00€ bzw. für nur 1,00€ für alle Print-Abonnenten. Die Kündigungsfrist entspricht dem jeweiligen GameStar Plus-Paket.

8. Wie kann ich das Zusatzpaket »Heft- & DVD-Videoarchiv« bestellen?

Das Heftarchiv kann während des Bestellprozesses direkt oder jederzeit nachträglich über das Benutzerkontrollzentrum oder die Übersichtsseite von GameStar Plus mittels des Links »Heft- und Videoarchiv buchen« mitgekauft werden.

9. Warum kann ich das »Heft- & DVD-Videoarchiv« nicht nutzen?

Es kann bis zu 24 Stunden dauern bis das Heftarchiv vollständig funktioniert. Sollte es dann immer noch nicht gehen, logg dich bitte einmal aus und dann wieder ein. Falls es dann noch nicht geht, lösche deinen Cache und deine Cookies und logg dich erneut ein.

Leider ist es noch nicht möglich sich mit einem GameStar Plus Account mit Zugang zum Heftarchiv in der App einzuloggen. Dafür benötigt man einen separates Abo und einen separaten Account.

10. Welche Zahlungsarten werden unterstützt?

Aktuell unterstützen wir bei GameStar Plus die Zahlung per PayPal oder Kreditkarte.

11. Warum werden bestimmte Zahlungsmethoden nicht angeboten?

Mit den oben genannten System decken wir bereits die gängigen Zahlungssysteme ab. Die anderen noch auf dem Markt befindlichen Systeme haben entweder zu hohe Gebühren, zu hohe Risiken, unterstützen keine digitalen Produkte oder haben nach unserer Einschätzung (noch) zu wenig Nutzer. Aber wir prüfen ständig neue Zahlungsanbieter und werden sie bei Bedarf in unseren Bestellprozess integrieren. Andererseits machen Zahlungsarten wie Lastschrift/Überweisung wenig Sinn, da es sich bei GameStar Plus um ein Onlineangebot handelt. Und gerade bei Onlineangeboten ist es ja wichtig, dass man nach Abschluss direkt Zugriff auf die Inhalte hat. Bei Lastschriften und Überweisungen vergehen jedoch 3-5 Werktage bis die Gutschrift beim Empfänger erfolgt ist. Mit den jetzigen Zahlungsmöglichkeiten sind Leser und GameStar auf der sicheren Seite und es gibt direkten Zugriff nach der Bestellung.

12. Wie kann ich meine Bezahlmethode oder Anschrift ändern?

Wenn du deine Zahlart oder Anschrift anpassen möchtest, melde dich bitte bei Jakob unter kundenservice@gamestar.de

13. Wie kann ich mein GameStar Plus-Paket vorzeitig auf einen günstigeren Tarif umstellen?

Direkt im Benutzerkontrollzentrum über den Link Mein GameStar Plus in der Login-Box. Unter »Pakete und Optionen« einfach neben Ihrem aktuellen Paket auf »Upgrade« klicken und den gewünschten, längeren Tarif auswählen. Bereits bezahlte, aber nicht genutzte Tage, Wochen oder Monate werden anteilig gutgeschrieben.

14. Wie lange ist meine Kündigungsfrist?

Jeweils zwei Wochen zum Ende der Laufzeit, unabhängig vom gewählten Abo-Paket .

15. Wie kann ich kündigen?

Gehe dazu bitte in deine »Mein GameStar Plus«. Dort kannst du dein Abo jederzeit kündigen.

16. Warum wird im Voraus statt monatlich abgebucht?

Bei Internetzahlungen fallen für jede einzelne Buchung Gebühren an. Je weniger Transaktionen, desto günstiger. Würden wir beispielsweise beim 12-Monats-Paket monatlich statt einmal im Voraus zu Beginn der Laufzeit abbuchen, wäre der aktuelle Preis nicht haltbar. Hauptsächlich deshalb sind die 3-Monats- und 1-Monats-Pakete etwas teurer.

17. Was bedeutet »ohne Banner-Werbung«?

Mit GameStar Plus gibt es keine Banner-Werbung, Overlays, Pop-Ups, Advertorials oder Werbung vor, während oder nach Videos. Das gilt außer auf GameStar.de auch auf GamePro.de sowie in beiden Apps. Ausgenommen von der Werbefreiheit ist etwa Eigenwerbung, beispielsweise für Sonderhefte oder GameStar-PCs.

18. Warum sehe ich Werbung auf GamePro.de?

Um mit GameStar Plus auf GamePro.de ohne Banner-Werbung zu surfen, muss der gleiche Account auf GamePro.de verwendet werden wie auf GameStar.de beziehungsweise GameStar Plus. Falls es auf Anhieb nicht funktioniert, bitte auf GamePro.de ausloggen, gegebenenfalls Cookies löschen und wieder einloggen.

19. Mein RSS-Feed für den Podcast geht nicht mehr, was kann ich tun?

Hierfür kann es zwei Ursachen geben: Hast du deine Accountdaten (Benutzername oder Passwort) geändert? Dadurch ändert sich der Link, den du nutzt. Falls ja, gehe zu https://www.gamestar.de/plus/podcasts/, nimm einen neuen Link und fügr diesen in deine App ein. ODER nutzt du nicht die richtigen Apps? Die Feed-URL kannst du in einer geeigneten Podcatcher-App einfügen, wie die Podcasts-App von Apple (nicht zu verwechseln mit iTunes), kostenlose Apps wie Castbox(Android), Podcast Addict (Android) sowie Overcast (iOS). In einer Podcatcher-App kannst du dann alle Podcast-Folgen direkt herunterladen und anhören. Auch reguläre RSS-Reader wie Feedly erkennen unseren Feed und informieren dich, sobald eine neue Episode erscheint.

20. Wieso kann ich als Plus Abonnent nicht alle Videos sehen?

Dann handelt es sich um ältere Videos, die aus unserem DVD-Videoarchiv stammen. Diese sind nur sichtbar, wenn du die Zusatzoption »Heft- und DVD-Videoarchiv« gebucht hast (siehe ab Punkt 6).

