Fortnite Season 8 - Erster Teaser deutet Piraten-Setting an

Harr! Ziemlich unmissverständlich deutete Epic Games auf Twitter das Thema der kommenden Season 8 für Fortnite an. Ein rotes Bild eines Captain-Hook-Hakens wird begleitet von einem Gedicht, in dem es um ein Kreuz geht, das einen versteckten Schatz markiert. Die Entwickler kündigen hier also offensichtlich Piraten an. Hier lest ihr das eben erwähnte Gedicht auf Deutsch:

Ein X markiert die Stelle

Schätze im Überfluss

Beute, die verloren wurde

Kann immer gefunden werden.

Vier Tage bis Saison 8.

Der Tweet ist am 24. Februar erschienen, weshalb Season 8 - vier Tage später - am 28. Februar startet.

'X' Marks The Spot

Treasure abound

Loot that has been lost

Can always be found.

Was geschieht in Season 8 mit der Map?

Die Seasons in Fortnite stehen immer unter einem anderem Motto, das sich schon vorzeitig durch große Ereignisse auf der Map des Battle-Royale-Shooters ankündigt. So krachte zu Beginn von Season 7 ein riesiges Eisgebiet an den Kartenrand, was folgte war eine Invasion des bösen Weihnachtsmanns mit seiner Armee von Schneemännern.

Diesmal kündigt sich wieder eine Katastrophe an: Erdbeben! Immer wieder wackelt zurzeit die Erde. Nun vermutet man, dass es zu einem Vulkanausbruch kommen könnte, der das Eis von Polar Peak schmilzt. Oder ein Feuerlord entkommt, taut das Eis auf und erschafft so ein Wasserbiom - das würde auch zum Piratensetting passen und den neuesten Unterwasser-Skins.

Vielleicht schlüpfen aber auch die Drachen aus ihren Eiern und lassen das Eis mit einem Feuerschwall schmelzen. Piraten, Drachen, Vulkane, versteckte Schätze? All das liegt im Bereich des Möglichen für Fortnite Season 8. Vielleicht gibt es sogar ein Fortnite-Crossover mit Game of Thrones.

