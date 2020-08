gamescom 2020: Minijobs für Kurzentschlossene verfügbar

Die digitale gamescom steht vor der Tür, und wie immer geht es im Messen-Endspurt hoch her. Vor allem, weil vieles erst kurz vor Messebeginn endgültig fertig wird – schließlich soll der Trailer zur neuesten Spiele-Anküdnigung auch richtig was hermachen.

Entsprechend gibt es gerade richtig viel zu tun, auch für unser Webedia-Team, dass im Auftrag der gamescom die offizielle Website und App mit Inhalten füllt. Und dafür können die Kollegen gerade jede Verstärkung gebrauchen. Und zwar ab sofort.

Was ist der Job?

Ihr bucht vorgebene Texte, Bilder und Infos in ein ein Content Management System ein – selbst schreiben müsst ihr also nicht. Dabei kontrolliert ihr sorgfältig die deutschen und englischen Inhalte und stellt so sicher, dass alle Infos auf der Website und in der App korrekt sind.

Was müsst ihr können?

Am wichtigsten sind sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse. Idealerweise habt ihr auch schon mal mit Datenbanken und Content Management Systemen gearbeitet und wisst worauf es dabei ankommt. Etwas redaktionelle Erfahrung kann ebenfalls nicht schaden. Und natürlich erwarten wir von euch, dass ihr pünktlich und zuverlässig seid. Selbstverständlich erhaltet ihr für eure Arbeit eine angemessene Vergütung.

Wie bewerbt ihr euch?