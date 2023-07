Geheime Taste an eurem Stromzähler: Kennt ihr sie, spart ihr einfacher Strom

»Hey! Kennt ihr schon diesen super einfachen Trick, um euren Stromverbrauch an der kurzen Leine zu halten?«(Bild-Quellen: fotoblend über Pixabay, Krakenimages.com über Adobe Stock)

Diese Aussage ist wahr: »Wer diese versteckte Taste seines Stromzählers kennt, kann clever Strom einsparen.« Verraten hat den Trick der YouTuber Basti HW (efahrer.com hat berichtet).

Voraussetzung: Der Kniff funktioniert ausschließlich mit einem digitalen Stromzähler. Am analogen Zähler geht das leider nicht.

Hinweis: Bis zum Jahr 2032 sollen alle Haushalte Deutschlands mit einem digitalen Stromzähler ausgerüstet sein. Dann heißt's: »Ade, buckliger Drehstromzähler!« (Tagesschau hat berichtet).

Wer den Draufblick auf seinen Stromverbrauch lieber smart hat, den könnte nachstehendes Produkt interessieren.

Wie funktioniert der Trick?

Wiederholt der Hinweis: Für den hier gezeigten Vorgang benötigt ihr einen »Digitalen Stromzähler« (im Fachjargon auch »moderne Messeinrichtung« oder kurz »mME« genannt).

Dann geht's auch direkt los mit der Anleitung.

Wahlweise guckt ihr das dazugehörige Video gleich hier unten.

➡️Schritt 1: Erstmal benötigt ihr eine handelsübliche Taschenlampe. Wer gerade keine Taschenlampe am Mann respektive an der Frau hat, kann auch die in seinem Smartphone verbaute Taschenlampe verwenden. Der Vorgang funktioniert mit einer gewöhnlichen Taschenlampe allerdings leichter, wie der YouTuber meint.

Sucht jetzt die optische Taste auf eurem Stromzähler. Diese sollte mit einem Taschenlampen-Symbol gekennzeichnet sein. Meistens befindet sich diese optische Taste an eurem Stromzähler ganz rechts, erzählt zumindest der YouTuber.

So wie im Bild sieht der optische Schalter für gewöhnlich aus.

Da die beiden Ausgangsvoraussetzungen A) Taschenlampe und B) Optischer Sensor an der Hand, geht’s jetzt weiter zu Schritt 2.

➡️Schritt 2: Jetzt leuchtet ihr den Sensor mit eurer Taschenlampe an. Glückt das Anstrahlen mittels Taschenlampe, leuchtet jetzt die komplette Digital-Anzeige eures Stromzählers. Keine Bange, hierbei handelt’s sich schlicht um die sogenannte »Display-Testfunktion«. Bei dieser leuchten alle Ziffern zugleich auf.

➡️Schritt 3: Nun müsst ihr denselben Sensor nochmals mit eurer Taschenlampe anleuchten. Somit gelangt ihr zur nächsten Funktion. Bei dieser werdet ihr zur Eingabe einer PIN (»Personal Identification Number« aufgefordert).

➡️Schritt 4: Diese PIN müsst ihr bei eurem Messstellenbetreiber anfordern. Falls ihr den Begriff »Messstellenbetreiber« gerade das erste Mal lest: Dieses Unternehmen ist für Einbau, Wartung und Betrieb von modernen Messeinrichtungen zuständig - und auch für die Ablesung eures digitalen Stromzählers.

Dieser »Messstellenbetreiber« ist häufig identisch mit eurem »Verteilnetzbetreiber«, wie der YouTuber weiter ausführt. Der »Verteilnetzbetreiber« ist ein Unternehmen, zuständig für Betrieb, Wartung und Ausbau des Verteilnetzes.

Falls ihr jetzt irritiert seid, wer euer »Messstellenbetreiber«, »Verteilnetzbetreiber« oder überhaupt ist: Eure Stromrechnung sollte im Regelfall auflisten, welcher Betreiber der eurige ist.

Und wo findet ihr nun die PIN? Auf der Internetseite eures Messstellenbetreibers findet ihr für gewöhnlich ein entsprechendes Formular oder eine E-Mail-Adresse, über welches ihr die PIN kostenlos anfordern könnt. Telefonisch geht das natürlich auch.

Begleitend zum PIN-Code solltet ihr eine Anleitung erhalten. Diese erklärt euch wie die PIN korrekt einzugeben ist.

➡️Schritt 5: Die PIN selbst gebt ihr wieder mit eurer Taschenlampe ein. Der YouTuber sagt dazu: »Bei jedem Anblinken erhöht sich die Ziffer um eins. Wartet ihr ein paar Sekunden [mit dem Anblinken], wird automatisch zur nächsten Ziffer gesprungen.«

Wie der YouTuber sagt, ist dieser Vorgang relativ umständlich - und ihr werdet euch mit hoher Wahrscheinlichkeit häufig »vertippen«. Allerdings könnt ihr die PIN so oft eingeben, wie ihr mögt. Da gibt’s scheinbar keine Obergrenze. Ihr müsst also nicht auf Anhieb die korrekte PIN eingeben.

Dankenswerterweise müsst ihr den Code auch nur einmal korrekt eingeben.

✅Ergebnis: Glückt die Eingabe der PIN, stehen euch jetzt mehrere Anzeigen zur Auswahl. Durch die einzelnen Anzeigen navigiert ihr übrigens wieder über Anblinken mit der Taschenlampe.

Anzeige P: Aktuelle Leistung, angezeigt in Watt.

Aktuelle Leistung, angezeigt in Watt. Anzeige /d: Der Verbrauch innerhalb der letzten 24 Stunden wird in Kilowattstunden angezeigt.

Der Verbrauch innerhalb der letzten 24 Stunden wird in Kilowattstunden angezeigt. Anzeige 7d: Nun wird euch der Verbrauch der letzten 7 Tage angezeigt, wieder in Kilowattstunden.

Nun wird euch der Verbrauch der letzten 7 Tage angezeigt, wieder in Kilowattstunden. Anzeige 30d: Hier lest ihr den Verbrauch im Verlauf der letzten 30 Tage ab.

Hier lest ihr den Verbrauch im Verlauf der letzten 30 Tage ab. Anzeige 365d: Ihr ahnt es: Diese Anzeige gibt euch Auskunft über den Verbrauch binnen der letzten 365 Tage.

Bonus-Tipp: Wie viel Strom produziere ich mit meinem Balkonkraftwerk?

Wer selbst Strom produziert, freut sich über eine zusätzliche Anzeige. Im Beispiel des YouTubers oben rechts auf dem Display dargestellt.

-A: Sagt euch, wie viel Strom ins Stromnetz eingespeist wird – beispielsweise über ein Balkonkraftwerk.

Sagt euch, wie viel Strom ins Stromnetz eingespeist wird – beispielsweise über ein Balkonkraftwerk. +A: Schaltet ihr etwa ein solches Balkonkraftwerk ab, dann beantworte euch der Stromzähler die Frage: »Wie viel Strom wird aktuell vom Stromanbieter bezogen?«

Wie senkt ihr mit dem Trick euren Stromverbrauch?

Klarer Vorteil: Dank des Tricks seht ihr auf einen Blick die Grundlast aller Elektrogeräte in eurem Haushalt.

Wenn ihr jetzt die Leistung eines einzelnen Elektrogeräts herausfinden wollt, ist das relativ einfach. Wie? Nun: Betreffendes Gerät einschalten (beispielsweise eure Spielekonsole) - und dann die momentane Leistung auf dem Zähler beobachten.

Habt ihr selbst einen Digitalen Stromzähler und findet diesen Lifehack hilfreich? Oder ist bei euch noch ein altertümlicher Drehstromregler verbaut? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr persönlich Strom spart.