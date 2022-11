In den größten Motor der Welt passen zwei ganze Einfamilienhäuser hinein

Superlative am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. Was, den Spruch kennt ihr so gar nicht? Okay, er mag etwas verfälscht sein, aber wir könnten dennoch schwören, dass etwas dran ist. Sagt uns in den Kommentaren einfach Bescheid, ob euch der folgenden Artikel wenigstens ein kleines Aha-Erlebnis beschert und euch so den Montagmorgen etwas versüßt hat. Nun aber direkt zum Thema:

Dieser Motor liefert über 100.000 PS

Der größte jemals von Menschenhand geschaffene Dieselmotor stampft seit 14 Jahren mit ebenso vielen Zylindern durch die Ozeane dieser Welt und hört auf den wohlklingenden Namen Wärtsilä RT-flex96C . In der Entwicklung ist der Wärtsila ein waschechter Finne, gebaut wird er aber in einem Werk eines japanischen Herstellers und verrichtet vor allem in den Containerschiffen der dänischen Emma Maersk-Klasse seinen Dienst. Er hat es sogar ins Guinness Buch der Rekorde geschafft.

Der RT-flex96C bringt es nämlich auf sage und schreibe 114.800 PS Bremsleistung (Break Horsepower, BHP). Die Einheit BHP gibt die Leistung ohne etwaige Verluste an. Sie wird direkt an der Kurbelwelle gemessen. Die Kurbelwelle wiederum ist für sich genommen schon ein Superlativ. Sie allein wiegt bereits 300 Tonnen. So viel wie 300 PKWs. Das Gesamtgewicht des RT-flex96C beträgt sogar 2.300 Tonnen.

Das Gewicht verteilt sich auf einer Länge von 27 und einer Höhe von 13,5 Metern. Wie breit der Motor genau ist, konnten wir nicht in Erfahrung bringen. Es dürften aber rund 10 Meter sein. Ihr müsst euch einmal vorstellen, wie der Wärtsilä RT-flex96C in einer Siedlung aussähe. Er ist praktisch so groß wie zwei ganze Einfamilienhäuser.

Die Spezifikationen des RT-flex96C in der Übersicht:

Bauform: Reihenmotor mit 6 bis 14 Zylindern und Turboaufladung

Reihenmotor mit 6 bis 14 Zylindern und Turboaufladung Arbeitsweise: Zweitakt-Dieselmotor

Zweitakt-Dieselmotor Bohrung: 960 mm

960 mm Hub: 2.500 mm

2.500 mm Hubraum: 1.809,557 dm³

1.809,557 dm³ Drehzahl: 22 - 102 pro Minute

22 - 102 pro Minute Leistung: bis zu 6.030 kW pro Zylinder, 84.420 kW gesamt

bis zu 6.030 kW pro Zylinder, 84.420 kW gesamt Kurbelwelle: 300 Tonnen in der Ausführung für 14 Zylinder

300 Tonnen in der Ausführung für 14 Zylinder Gewicht: 2.300 Tonnen mit 14 Zylindern

Zum Schluss noch ein paar weitere, spannende Vergleiche: Pi mal Daumen gerechnet, ist der RT-flex96C so groß wie 8.000 PKW-Dieselmotoren. Seine Leistung entspricht etwa der von 1.000 100-PS-Motoren. Ein Kolben samt Kolbenstange ist gut 7 Meter hoch, inklusive Pleuel sind es sogar um die 10 Meter. Ein Golf 8 hingegen ist nur gut 4,5 Meter lang. Weitere spannende Themen aus der Welt der Technik haben wir hier für euch:

Was sagt ihr zu dem Monster-Motor? Seid ihr von seiner Größe überrascht, oder kanntet ihr ihn bereits? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!