Ein richtiges Rollenspiel angesiedelt im Harry-Potter-Universum - warum gibt es das eigentlich noch nicht? Eine Frage, die sich zweifelsohne viele Muggel und Möchtegern-Magier stellen dürften.

Die müssen jedoch nicht verzagen: Tatsächlich soll sich momentan ein Zauberer-RPG in Entwicklung befinden, in dem ihr selbst einem der vier Häuser von Hogwarts beitretet. Schon vor zwei Jahren sind erste Infos zu dem RPG-Projekt durchgesickert. Dann hieß es, dass das Harry-Potter-Rollenspiel zur E3 2020 offiziell angekündigt werden sollte.

Dem machte allerdings Corona und die daraus resultierende Absage der E3 einen Strich durch die Rechnung, während sich Fans weiterhin gedulden müssen. Laut dem bekannten Branchen-Insider Jason Schreier besteht jedoch kein Grund zur Sorge: Auf Twitter bestätigte er, dass die Arbeiten an dem Potter-RPG weiterhin stattfinden.

To the many people who keep asking, yes the Harry Potter game that leaked two years ago is still happening. No idea when it'll be announced. I sympathize with the developers, though - I imagine that working on a Harry Potter game right now is... complicated