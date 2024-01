Horizon Forbidden West: Das Release-Datum für PC steht fest - und ist nicht mehr weit entfernt

Aloy setzt ihre Reise im März auf Steam und im Epic Store fort.

Auf der PS5 war Horizon Forbidden West bereits ein wahres Highlight und bestach vor allem mit seiner grandiosen Optik, aber auch die abwechslungsreiche Spielwelt und die beeindruckenden Robo-Gegner sorgten für stundenlange Open-World-Faszination. Jetzt wagt der Nachfolger wie einst sein Vorgänger den Sprung auf den PC und inzwischen wurde sogar endlich das konkrete Release-Datum enthüllt:

Am 21. März 2024 erscheint das Action-Adventure für PC. Ihr könnt schon jetzt bei Steam und im Epic Store für 60 Euro vorbestellen, allerdings raten wir auch bei Portierungen nachweislich guter Spiele dazu, lieber erste Reaktionen und zumindest einen Technik-Check abzuwarten.

Die volle Packung Forbidden West

Die einzige Version, die es von Forbidden West auf dem PC zu kaufen gibt, ist die Complete Edition. Ihr erhaltet damit also das komplette Paket, inklusive exklusiver Bonusinhalte für Steam-User. Hier nochmal ein kompletter Überblick, was alles in dieser PC-Version steckt:

Das Grundspiel

Die Story-Erweiterung Burning Shores

Das Schwarzzeit-Outfit und den Schwarzzeit-Bogen (nur Vorbestellung)

Das Nora-Legacy-Outfit und den Nora-Legacy-Speer (Nur bei Verknüpfung des Steam-Accounts)

Das Carja-Behemoth-Elite-Outfit und den Carja-Behemoth-Kurzbogen

Das Nora-Donner-Elite-Outfit und die Nora-Donnerschleuder

Ein Rohstoffpaket mit Munition, Tränken und Reisepaketen

Im Spiel die Apex-Krallenschreiter-Maschinen-Streit-Figur

Eine exklusive Pose und Gesichtsbemalung für den Fotomodus

In dieser Übersicht gibt es einen ersten Eindruck davon, welche Zusatzinhalte die Complete Edition mitliefert.

Das Grundspiel lohnt sich für sich genommen bereits, da es wie schon der Vorgänger eine prachtvolle Welt mit interessantem Hintergrund verbindet, eine sympathische Heldin ins Rampenlicht stellt und extrem dynamische Kämpfe gegen mächtige Maschinen bietet, denen ihr mit allerlei unterschiedlichen Waffen zu Leibe rückt. Auch die Erweiterung Burning Shores hat einige gute Seiten, wie etwa die neuen Maschinen und das neue Gebiet. Allerdings schwächelt die Story hier etwas. Nachlesen könnt ihr dazu auch unseren Test:

Neben den oben genannten inhaltlichen Besonderheiten bietet die PC-Version von Horizon Forbidden West auch ein paar technische Vorteile. Beispielsweise DLSS 3 und DLAA, mehr Infos zur Technik bekommt ihr in der Meldung zu den PC-Features im Kasten direkt über diesem Absatz.

Es bleibt natürlich noch spannend zu sehen, wie gut die PC-Version von Horizon 2 tatsächlich läuft. PlayStation-Portierungen waren in den letzten Jahren zwar oft gut, manchmal aber eben auch furchtbar. Die Umsetzung des Vorgängers von Forbidden West sorgte etwa zu Release für enorme Performance-Probleme.