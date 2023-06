Noch sitzt ein echter Pilot am Steuer der F16. (Bildquelle: Lockheed Martin)

Das Netz spricht von Skynet: Eine KI-gesteuerte Drohne soll ihren Operator in einer Simulation der U.S. Air Force ums Leben gebracht haben, weil dieser sie am Abschießen ihrer Ziele hinderte. Da es sich dabei um einen reinen Software-Test handelte, kam glücklicherweise niemand zu Schaden.

Aufgabe der KI-Drohne sei es gewesen, die feindlichen Luftabwehrsysteme zu zerstören . Außerdem solle sie jeden eliminieren, der ihr dabei in die Quere kommt. Laut der KI zählte dazu auch der Drohnenpilot, der ihr bestimmte Ziele verwehren konnte.

Die Air Force selbst ließ über einen Sprecher mitteilen, dass eine solche Simulation nicht stattgefunden habe - die Aussagen seien aus dem Kontext gerissen und lediglich Anekdoten gewesen.

KI-Drohne bringt ihren Piloten ums Leben- zum Glück nur in der Simulation

Erstmals über die Simulation berichtet hatte der Chef für KI-Tests und -Operationen der Air Force, Colonel Tucker Hamilton. Im Rahmen einer Präsentation für eine Fachtagung am 23. und 24. Mai spricht Hamilton davon, dass die KI höchst unerwartete Strategien verwendete, um ihr Ziel zu erreichen - darunter auch, ihren eigenen Piloten anzugreifen.

Der Grund dafür: Die KI wurde mit Punkten dafür belohnt, dass sie Ziele ausschaltete. Diese mussten aber erst vom Operator freigegeben werden. Die Schlussfolgerung der KI: Der Operator hinderte sie an ihrem Ziel und musste verschwinden, so Hamilton:

Wir trainierten es in der Simulation, um eine Bedrohung durch eine Boden-Luft-Rakete zu erkennen und anzuvisieren. Der Operator sagte dann: Ja, töte diese Bedrohung . Das System stellte fest, dass es die Bedrohung zwar identifizierte, der Operator aber manchmal sagte, es solle die Bedrohung nicht abschießen, aber es bekam seine Punkte, indem es die Bedrohung tötete. Was hat es also getan? Es tötete den Operator. Es tötete den Operator, weil diese Person es daran hinderte, sein Ziel zu erreichen.

Als Antwort auf das Vorgehen der Drohne wurde ein klarer Befehl eingebaut: Die KI solle in keinem Fall ihren Operator aus dem Weg räumen.

Daraufhin reagierte die Kampf-Drohne mit dem logischen Schluss: Sie zerstörte den Kommunikationsturm, über den der Pilot sie an ihren Zielen hinderte.

Im Netz war schnell die Verbindung zur Popkultur gezogen:

KI-Drohnentest: Die Air Force widerspricht

Die Air Force dementierte in einem Statement gegenüber Insider, dass ein solcher Test tatsächlich stattgefunden habe. Sprecherin Ann Stefanek meinte dazu:

Das Luftwaffenministerium hat keine derartigen KI-Drohnensimulationen durchgeführt und setzt sich weiterhin für einen ethischen und verantwortungsvollen Einsatz von KI-Technologie ein. Es scheint, dass die Kommentare des Colonels aus dem Kontext gerissen wurden und anekdotisch gemeint waren.

Allerdings wäre das nicht der erste Test der Air Force zu den Möglichkeiten, die KI im militärischen Einsatz bietet. Bereits 2020 ließ man einen KI-gesteuerten Kampfjet vom Typ F-16 gegen ein menschliches Pendant antreten.

Die Royal Aeronautical Society, Veranstalter der Fachtagung, hat sich bisher nicht dazu geäußert. In ihrem Blogbeitrag sind die Aussagen Hamiltons unter der Zwischenüberschrift AI - is Skynet here already? aber immer noch unverändert aufzufinden.

Wie steht ihr zu den Vorgängen? Ist der Einsatz von KI auf dem Schlachtfeld schon beschlossene Sache? Oder sollten internationale Abkommen dafür sorgen, dass es niemals so weit kommt? Und was sind eure Gedanken zu dem missglückten Test einer simulierten KI-Drohne? Schreibt uns eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare!