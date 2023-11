KI will wissen, wieso die Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren wirklich ausgestorben sind

Ob eine KI auch wüsste, wann Capcom endlich den Survival-Horror-Klassiker »Dino Crisis« neu auflegt? (Shuo; AmeriCantaro/Adobe Stock)

Dieses Wissen galt bislang als gesichert: Vor ungefähr 65 Millionen Jahren kollidierte ein Asteroid mit eurem heutigen Mexiko, was zum Aussterben der Dinosaurier führte. Zumindest in ihrer damaligen Form, denn viele Paläontologen definieren unseren heutigen Vogel als »flugfähige Dinosaurier«.

Dabei erfährt die wissenschaftliche Theorie mit dem Meteoriten-Einschlag heutzutage weitestgehend Akzeptanz.

Jetzt wollen Wissenschaftler mithilfe eines neuartigen Forschungs-Ansatzes herausgefunden haben, welches Ereignis wirklich für das Aussterben der Schreckensechsen verantwortlich war.

Welches Forschungsprojekt untersucht das Aussterben der Dinosaurier?

Hinter dem Forschungsprojekt steckt der Wissenschaftler Alex Cox als Erstautor der Studie und Doktorand in der Abteilung »Earth Sciences« am Dartmouth College. Veröffentlicht wurden die Forschungsergebnisse in der wissenschaftlichen Fachpublikation Science.

Er und sein Team verfolgen einen neuartigen Forschungs-Ansatz, der sich einer brandneuen, technologischen Entwicklung zunutze macht: Künstliche Intelligenz.

Wie sind die Wissenschaftler vorgegangen? Die Wissenschaftler haben sich 130, miteinander vernetzter Computer-Prozessoren bedient. Die Prozessoren wurden mit der Aufgabe konfrontiert, geologische und klimatische Daten durchzuarbeiten - und zwar »ohne menschliches Zutun«, wie SciTechDaily schreibt.

Dabei arbeitet jeder der Prozessoren unabhängig voneinander, wobei die CPUs ihre Schlussfolgerungen miteinander vergleichen - um diese anschließend weiter zu überarbeiten.

Dazu, wieso das Team auf eine menschliche Perspektive verzichten wollten, darüber wird Cox zitiert mit den Worten: »Ein Teil unserer Motivation bestand darin, uns diese Frage ohne vorher festgelegte Hypothese oder Voreingenommenheiten anzugucken.«

Welche Aufgabe haben die Computer bewerkstelligt? Mit dieser Aufgabenstellung haben die Wissenschaftler die Prozessoren gefüttert: »Analysiere die uns vorliegenden Fossilienfunde rückwärts - und bis zum Aussterben der Dinosaurier am Ende der Kreidezeit. Analysiere die Ereignisse und Bedingungen, die zum Aussterben geführt haben.«

Warum die Wissenschaftler bei ihrer Analyse rückwärts vorgegangen sind, zitiert SciTechDaily Alex Cox mit: »Die meisten Modelle bewegen sich in einer Vorwärtsrichtung. Wir haben ein Kohlenstoffkreislaufmodell so angepasst, dass es in die andere Richtung läuft. Somit nutzen wir die Wirkung, um die Ursache zu finden - und zwar mithilfe von Statistik. Wir haben ihnen [den Prozessoren] nur ein absolutes Minimum an Vorabinformationen geben [...].«

Welche Methodik und Künstliche Intelligenz steckt hinter dem Dino-Forschungsprojekt?

Das Modell berechnete über 300.000 mögliche Szenarien für Kohlendioxid- und Schwefeldioxid-Ausstoß, jeweils eine Million Jahre vor und nach dem Aussterben der Dinosaurier.

Dabei nutzen die Wissenschaftler ein Verfahren zum Maschinellen Lernen namens Markov-Chain-Monte-Carlo. Das Verfahren findet häufig bei Computersimulationen in der Statistik zum Einsatz, ist laut SciTechDaily damit vergleichbar, wie »ein Smartphone vorhersagt, was ihr als Nächstes eintippt«. Zudem ist es eines jener Verfahren, welches häufig bei Generativen KI-Modellen Verwendung findet.

Wieso sind die Dinosaurier wirklich ausgestorben? Gemäß der bisher gängigsten Theorie, starben vor knapp 65 Millionen Jahren, entlang der Grenze von der Kreide- zur Tertiär-Zeit, nicht nur die Dinosaurier aus, sondern auch zahlreiche Meeresreptilien, Flugreptilien und wirbellose Meerestiere. Ursache der Katastrophe: ein Asteroideneinschlag auf der heutigen Halbinsel Yucatan in Mexiko. Dachte man bis vor kurzem.

Seit einigen Jahren legen die vulkanischen Gesteine des »Dekkan-Trapps« aus Indien nahe. Dieser Fund liegt nahe, dass neben dem Meteoriten-Einschlag auch »eine Freisetzung von Gasen durch riesige Lavaströme in Indien zu dem Aussterben beigetragen haben«, schreibt die NZZ.

Naheliegend ist die Schlussfolgerung, die Wirkung Aussterben hatte im Falle der Dinosaurier gleich zwei Ursachen: eine terrestrische, eine extraterrestrische; eine irdische, eine außerirdische; eine aus Mexiko, eine aus den Tiefen des Weltalls.

Die Wissenschaftler nutzten nun ihre neuartige Methode, um herauszufinden, welches der beiden Ereignisse wirklich für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich war.

Das Ergebnis der Wissenschaftler: Die mit dem Markov-Chain-Monte-Carlo-Verfahren arbeitenden Prozessoren kommen zu dem Schluss, die Emissionen aus den Dekkan-Trapps alleine hätten ausgereicht, um ein weltweites Aussterben auszulösen.

Die Trapps brachen ungefähr 300.000 Millionen Jahren vor dem Asteroiden-Einschlag in Mexiko aus. Während ihrer eine Million Jahre dauernden Eruption sollen die Vulkane 10,4 Billionen Tonnen Kohlenstoffdioxid und 9,3 Billionen Tonnen Schwefel an die Erdatmosphäre abgegeben haben.

Zum Vergleich: Laut Alex Cox hat die Verbrennung fossiler Brennstoffe durch den Menschen zwischen den Jahren 2000 und 2023 etwa 16 Milliarden Tonnen Kohlenstoffdioxid jährlich in unsere Atmosphäre abgegeben. Das sei »100 Mal mehr als die höchste jährliche Emissionsrate, die Wissenschaftler für die Dekkan-Fallen vermuten.«, schreibt SciTechDaily.

Letztlich haben wohl beide Ereignisse zum Aussterben der Dinosaurier geführt, auch wenn die Dekkan-Trapps bereits ausgereicht hätten - aber Besucher aus dem Weltall gab den Herrscherechsen sozusagen den Rest, schreibt auch der Focus. Die Wissenschaftler hoffen nun, ihren innovativen Forschungs-Ansatz auch auf andere Forschungsgegenstände übertragen zu können.

Sind die vorliegenden Forschungsergebnisse nach eurem Dafürhalten verblüffend? Wünscht ihr euch, die Dinosaurier würden eines Tages wiederbelebt, wie in den Jurassic-World-Filmen, oder steht das menschgemachte Massensterben und fragwürdige Tierhaltungen für ein ohnehin desolates Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.