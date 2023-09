Der mit Abstand längste Bus der Welt ist 34 Jahre alt, 32 Meter lang, kann 350 Passagiere aufnehmen: der DAF Super CityTrain

Eine Busfahrt, die ist lustig (und kann sehr lang sein), oder? Gestatten: der Super-Bus DAD Super CityTrain. (Bild-Quelle: tircentrum.cz/de)

Fast schon eher mythologischer Blech-und-Motoren-Drache als Fahrzeug, das ist der DAF Super CityTrain.

Dieser Bus hat sich mit seinen kolossalen Größenordnungen im Guinnessbuch der Weltrekorde verewigt - und bleibt bis heute ein mysteriöses Stück Technikgeschichte.

Doch was wissen wir wirklich über diesen Bus der Superlative und wie groß ist er tatsächlich?

Wie groß ist der längste Bus der Welt?

Mit seinen Dimensionen der Superlative hat es der »DAF Super Citytrain« als »längster Bus« in das Guinnessbuch der Rekorde geschafft.

Nun zu den Fakten: Der Super-Bus hat eine Länge von 32,2 Metern, bringt ein Leergewicht von 28 Tonnen auf die Waage und kann bis zu 350 Fahrgäste aufnehmen. Zum Vergleich: Ein durchschnittliches Auto hat eine Länge von 4,36 Metern.

Das heißt DAF Super Citytrain hat eine Länge von knapp mehr als 7 dicht hintereinander geparkten PKWs. Oder ein Vergleich aus dem Personennahverkehr: Der längste Bus der Münchner Personenbeförderung, der »Solaris Urbino 12 mit Anhänger« hat eine Gesamtlänge von 22,9 Metern.

Aber bestaunt den Superlarge-Bus selber:

Im Bild: Mehrere Exemplare des vermeintlich längsten Busses der Welt nebeneinander. (Bild-Quelle: sadzv.sk)

Was wissen wir über den längsten Bus der Welt?

Der Bus stammt aus der Demokratischen Republik Kongo. Hintergrundinformationen zu diesem Bus der XXL-Dimensionen sind spärlich verfügbar. Eine 1989er-Ausgabe des Fachmagazins »Commercial Motor« berichtet allerdings davon, das in Manchester ansässige Unternehmen »DAF International« habe nach eigenen Angaben den größten Bus der Welt an die kongolesische Hauptstadt Kinshasa verkauft.

Bemerkenswert sind die faktischen Diskrepanzen zwischen den Angaben in »Commercial Motor« und dem »Guinness-Buch der Rekorde«. Denn im Fachblatt ist die Rede von einem gerade mal 18 Meter langen Bus - zugleich wird auch vom großen Erfolg des Busses berichtet. So groß, dass bis zum Ende des Jahres 1989 an der Zahl 55 weitere Busse nach Kinshasa geliefert wurden.

Des Weiteren wird eine »Super«-Version des Busses angekündigt. Dass der DAF Super Citytrain ein mit »Super« deklarierter Bus ist, der auch seinen Weg ins Buch der Weltrekorde geschafft hat, ist ein naheliegender Gedanke.

Welche gigantischen Busse gibt es noch?

Die Reifen des allerersten DAF Super Citytrains haben bereits im Jahre 1989 Asphalt berührt. Seither sind 34 Jahre vergangen, und andere Busse von gigantischen Ausmaßen haben mittlerweile ihren Weg auf die Straßen dieser Welt gefunden.

Auch Deutschland kann lange Busse: Etwa im Jahr 2012 brachten das Fraunhofer Institut und die Technische Universität Dresden den »Autotram Extra Grand« in Dresden auf die Straße. In puncto Länge oder Kapazität kann es die Autotram Extra Grand allerdings mit keinem DAF Super CityTrain aufnehmen.

Die Autotram ist 30 Meter lang, 256 Passagiere finden in ihr Platz. Damit kommt die Supertram sehr nahe an die Superlativen DAF Super CityTrains, mit seinen 32 Metern Länge und Platz für 350 Passagiere.

Im Bild - und auf der Straße: der Autodram Extra Grand (Bild-Quelle: mvg.de)

Ein weiteres Beispiel für einen Bus mit beeindruckenden Größen ist der Bus »Youngman JP6520G« aus China. Zum Einsatz kommen die Busse in den Städten Peking und Hangzhou. Doch auch ein Youngman JP6520G kann es mit einem DAF Super CityTrain nicht aufnehmen.

Zwar ist der Youngman 25 Meter lang, liegt damit aber noch immer 7 Meter hinter dem Bus, der das »Super« zu Recht im Namen trägt. Platz für Fahrgäste bietet JP6520G übrigens für 300 Personen - und auch für Rollstuhlfahrer soll der Bus problemlos zugänglich sein.

Auch groß, aber nicht groß genug: Der Youngman-Bus aus China. (Bild-Quelle: inhabitat.com)

Gefährlich nahe an die 32 Meter des Superbusses aus Kongo kommt da schon eher der »Gran Artic 300« aus Rio de Janeiro. Der von Volvo gebaute Doppelgelenkbus kann bis zu 300 Personen in sich aufnehmen. Verblüffende Maße, aber nichts, was dem DAF Super CityTrain als längsten Bus der Welt den Rekord streitig machen könnte.

Bleibt abzuwarten, ob bald das Reifenprofil eines noch längeren Busses seinen Abdruck auf dem Asphalt hinterlassen wird.

Beeindrucken euch diese XXL-Busse, oder löst ihr sowieso kein Ticket für Busfahrten? Wann seid ihr zuletzt in den Genuss einer Busfahrt gekommen, oder steigt ihr lieber virtuell in den Bus Simulator? Und überhaupt: Habt ihr auf dem Dancefloor schon mal den »Busfahrer« gegeben?