So viele Spieler wie seit Jahren nicht: Wieso geht Monster Hunter gerade so auf Steam ab?

Was für ein saftiger Schinken! Vor dem Genuss muss dieser Dino aber erst erledigt werden.

Monster Hunter World zeigt momentan auf Steam eindrucksvoll, wie ein Comeback aussieht. Denn die inzwischen fast sechs Jahre alte Monsterhatz freut sich über so viele Spieler wie seit langem nicht mehr. Der Grund dafür ist simpel und viele von euch werden ihn sich vermutlich bereits denken können, aber lasst uns doch einfach gemeinsam einen Blick drauf werfen.

Dank Steam-Sale zum Steam-Hit

Stolze 144.195 Monsterjäger tummelten sich in der Spitze allein in den vergangenen 24 Stunden gleichzeitig im Spiel. Zuletzt konnte Monster Hunter World im Juli 2020 solche Zahlen vorweisen.

Schaut man sich den Verlauf der Spielerzahlen auf SteamDB an, wird schnell klar: Vor allem der momentan anlässlich des Steam Winter Sale gewährte Rabatt von 67 Prozent dürfte viele neue Jäger angelockt haben. Zum Preis von rund 20 Euro gibt's momentan sogar das Hauptspiel samt der Erweiterung Iceborne in einem Paket.

SteamDB verrät: Monster Hunter World ist gerade so beliebt wie seit Jahren nicht.

User-Reviews sprechen eine klare Sprache

Nicht nur die reinen Spielerzahlen von Monster Hunter World stimmen aktuell. Auch die User-Reviews zeugen von großem Jagdglück. In den vergangenen 30 Tagen wurden stolze 6.325 User-Reviews verfasst, von denen 92 Prozent positiv ausfallen. Auch insgesamt lautet das Fazit der Spieler Sehr positiv .

Die Pro- und auch die Kontra-Punkte sind die gleichen wie seit dem Release. Besonders das Spielen in einer Gruppe wird als höchst atmosphärisch gelobt und die Tiefe des Gameplays gilt seit jeher als ein besonders faszinierender Ankerpunkt der Monster-Hunter-Reihe, so auch in World.

Kritik gibt es hingegen für den vielen Grind im Spiel. Auch das ist nicht überraschend, denn Monster Hunter galt schon immer als echter Zeitfresser, der sich nicht einfach mal so nebenbei spielen lässt. Nettes Detail: Angesichts des aktuellen Stroms an Frischlingen melden sich auch erfahrene Jagdveteranen in den Reviews zu Wort und geben wertvolle Tipps zum Besten.

Der nächste Teil von Monster Hunter ist bereits angekündigt. Bis Monster Hunter Wilds erscheint, dauert es aber noch ein bisschen - genauer gesagt bis 2025.

Habt ihr Monster Hunter World früher einmal gezockt oder spielt ihr es gar immer noch aktiv? Gehört ihr vielleicht zu den im Artikel erwähnten Neueinsteigern, die angesichts des derzeit laufenden Sales zugeschlagen haben? Wenn ja, wie gefällt euch das Spiel bislang? Freut ihr euch schon auf Wilds? Viele Fragen, viele Antworten, also gerne ab damit in die Kommentarsektion!