Offizielles Remake von The Elder Scrolls 4: Oblivion steht kurz vor der Enthüllung, behauptet ein Leaker

Bald geht es wieder in die Kaiserstadt - zumindest wenn Leaker eXtas1s recht hat und ein Oblivion-Remake tatsächlich schon nächstes Jahr kommt.

STOP! You violated the law. Pay the court a fine or serve your sentence - Hach, wie oft haben wir diesen Satz aus dem Mund der NPC-Stadtwachen in The Elder Scrolls 4: Oblivion gehört. Und trotzdem könnten wir es immer wieder. Denn der vierte Elder-Scrolls-Teil gilt trotz seines angestaubten Alters von mittlerweile 18 Jahren immer noch zu Recht als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten.

Wie gut, dass wir im kommenden Jahr wohl gleich zweimal Gelegenheit bekommen, nach Cyrodiil zurückzukehren. Denn zum einen soll nächstes Jahr endlich die langerwartete Skyrim Total Conversion Skyblivion von Fans erscheinen - zum anderen aber auch ein offizielles Remake von Oblivion.

1:33:32 Das beste Spiel aller Zeiten (wirklich!)

Gerüchte darüber, dass ein offizielles Remake zum vierten Elder-Scrolls-Teil in Entwicklung ist, gibt es schon länger. Auch wir hatten bereits letztes Jahr darüber berichtet. Demnach soll das Remake in der Pariser Niederlassung des chinesischen Entwicklers Virtous Games entstehen. Nun sind zu dem Projekt neue Infos aufgetaucht.

Der bekannte Leaker eXtas1s will erfahren haben, dass das Remake in seiner Entwicklung fast abgeschlossen ist und 2025 erscheinen soll. Die öffentliche Ankündigung soll schon nächsten Monat erfolgen - auf der Xbox Direct im Januar. Denn seit der Bethesda-Übernahme durch Microsoft im September 2020 gehören die Elder-Scrolls-Erfinder zum Xbox-Mutterkonzern.

Den bisher verfügbaren Informationen zufolge basiert das Oblivion Remake auf der Unreal Engine 5 und könnte uns das altbekannte Cyrodiil somit in nie dagewesener Pracht präsentieren.

Die Existenz des Projekts war unter anderem während der Gerichtsverhandlung rund um die Activision-Übernahme durch Microsoft bekannt geworden. Ursprünglich war demnach schon ein deutlich früherer Release des Oblivion-Remakes geplant. In den Akten hörte das Projekt auf den Arbeitstitel Altar .

Genießt diese Informationen von eXtas1s aber mit Vorsicht. Er gilt zwar für gewöhnlich als gut informiert, eine unabhängige Möglichkeit, den Leak zu verifizieren gibt es bislang aber nicht. Auch für welche Plattformen das Remake erscheinen soll und ob etwa die DLCs Knights of the Nine, Shivering Isles oder die berüchtigte Pferderüstung enthalten sein sollen, ist aktuell noch völlig offen.

Freut ihr euch auf das Oblivion-Doppelpack im kommenden Jahr? Wie viele Spielstunden habt ihr im Original auf dem Zähler? Und wann erscheint wohl The Elder Scrolls 6? Schreibt uns das alles gerne in die Kommentare!