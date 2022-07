PC Game Pass: Alle neuen Spiele im Juli 2022

Der Monat Juli 2022 bringt neben viel Sonnenschein auch einen Schlag neuer Spiele in den PC Game Pass. Als Abonnenten bekommt ihr Zugriff auf diverse Titel, die wir euch hier kompakt auflisten.

Da Microsoft gerne mal für Überraschungen gut ist, stellt der Publisher am Anfang des Monats erst einen Teil der Neuerscheinungen im Juli 2022 vor. Sobald weitere Spiele auftauchen, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Wenn ihr eine Gesamtzusammenfassung aller Spiele im Xbox Game Pass sucht, werdet ihr in der folgenden Übersicht fündig:

Highlights des PC Game Pass im Juli 2022

House Flipper

Ab sofort steht die kuriose Renoviersimulation House Flipper allen Abonnenten des PC Game Pass zur Verfügung. Ihr übernehmt gammelige Bruchbuden, schwingt beherzt den Vorschlaghammer, lasst die Farbrolle kreisen und verwandelt die Schuppen so in Traumhäuser, die ordentlich die Kasse klingeln lassen.

Auf Steam zeigten sich Spieler vom ungewöhnlichen Spielprinzip angetan:

Yakuza 0

Ebenfalls ab sofort können Abonnenten des PC Game Pass in Yakuza 0 in die Designeranzüge von jungen japanischen Mafia-Mitgliedern schlüpfen, die die Unterwelt der Metropole Tokio beherrschen. Neben actionreichen Kämpfen warten in der Open World auch unzählige Minispiele, etwa eine Tanznacht in der Diskothek.

Unser Test zu Yakuza 0 geht ins Detail:

Road 96

Ab dem 7. Juli dürfen Abonnenten des PC Game Pass einen gemütlichen Roadtrip auf der Road 96 unternehmen. Per Anhalter begegnet ihr den unterschiedlichsten Charakteren. Durch die prozedurale Generierung fällt dabei keine Reise wie die vorherige aus, wie auch unser Test festhält:

PC Game Pass: Weitere neue PC-Spiele im Juli 2022

Ab sofort:

Ab 7. Juli:

DJMax Respect V

Max Point: Tennis Championships

Ab 14. Juli:

Escape Academy

Meine Freundin Peppa Wutz

Overwhelm

Paw Patrol The Movie: Adventure City Calls

Powerwash Simulator

Diese Spiele verschwinden bald aus dem PC Game Pass

Wie immer laufen einige der angebotenen Spiele im Abonnement aus. Ein letzter Aufruf an alle, die sie noch ausprobieren möchten! Die folgenden Titel verschwinden am 15. Juli aus dem PC Game Pass.

Ist diesmal ein Spiel dabei, das euer Interesse weckt? Oder verlässt sogar einer eurer Lieblinge das Programm? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!