Unvorstellbares Schnäppchen: Spieler kauft gebrauchte PS4 für nur 5 Dollar - und die funktioniert sogar noch

Ein Glücklicher konnte eine PS4 für 5 US-Dollar ergattern. Dank eines Coupons konnte er sogar noch einen zusätzlichen Dollar sparen. (Bild: gargantiopa über adobe stock)

Manchmal kann man auf Flohmärkten oder bei Gebrauchtwarenhändlern richtige Schätze finden. Das zeigt auch ein aktueller Fall, bei dem ein Glücklicher zufällig eine gebrauchte PS4 in einem Regal entdeckt hat – für schlappe 5 US-Dollar.

Kann es sich um einen Fake handeln? Wie bei den meisten Reddit-Beiträgen ist das auch in diesem Fall nicht gänzlich auszuschließen. Allerdings ist der Reddit-Nutzer bereits seit Juni 2018 dort registriert und in verschiedenen Communitys aktiv. Auch die Beitragshistorie gibt uns keinen Anlass dazu an den Wahrheitsgehalt der Geschichte zu zweifeln.