Rainbow Siege: Six ist so erfolgreich wie nie zuvor

Rainbow Siege: Six hat einen neuen Spielerrekord aufgestellt. Das berichtet die Marktforschungswebsite Superdata im Juni-Update. Kleiner Vergleich: Im Dezember 2015 spielten auf Steam zu Bestzeiten 18.130 Spieler gleichzeitig, im Juni 2019 sind es nun 140.274.

Rein nach Steam-Zahlen war der erfolgreichste Monat nach aktiven Spielern der März 2018 - hier spielten zu Spitzenzeiten 176.208 User gleichzeitig. Wenn man allerdings Uplay hinzurechnet und auch die Konsolen berücksichtigt, ist der vergangene Juni der bis dato erfolgreichste Monat für Rainbow Six: Siege.

Schon im Oktober 2018 verkündete Ubisoft, dass Rainbow Six: Siege die 40-Millionen-Spielermarke geknackt hat. Bis dahin war es aber ein weiter Weg. Anstatt direkt zum Release abzuheben, gingen die Spielerzahlen erst einige Monate nach dem Launch durch die Decke und erreichten jetzt ihren bisherigen Höhepunkt.

Umsatz fällt hoch aus

Aber nicht nur die Spielerzahlen sind für Ubisoft ein Grund zur Freude, auch der Umsatz durch Mikrotransaktionen fällt gewinnbringend aus: Rechnet man PC und Konsole zusammen, hat Siege insgesamt 36.8 Millionen US-Dollar eingespielt - 50 Prozent mehr als noch im Mai und neun Prozent mehr als im Juni 2018. Das ist laut Superdata der sechsterfolgreichste Monat für Ingame-Transaktionen.

Obwohl der PC inzwischen die porifitabelste Plattform für Ubisoft ist, schneidet Siege in der Umsatzstatistik von Superdata dennoch höher auf Konsole ab. In der Top 10 der umsatzstärksten Spiele im Juni 2019 steht der Shooter auf Platz 6 in der Konsolenliste. In der PC-Kategorie taucht er hingegen nicht auf, dort führt League of Legends die Liste an.

Die zehn umsatzstärksten PC-Spiele im Juni 2019