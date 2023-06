Raptor Lake: Wann kommt der Refresh der Intel-CPUs? Was dürfen wir erwarten?

Die Dinos sind zurück: Noch 2023 soll Intel neue Raptor Lake-CPUs zeigen. (Bildquelle: stock.adobe.com - fabio)

Intels nächste Endkunden-Prozessoren heißen Raptor Lake. Moment, hatten wir die nicht schon einmal? Ganz richtig, bereits 2022 veröffentlichte das Unternehmen mit Intel 13000 CPUs, die denselben Decknamen trugen. Noch dieses Jahr soll mit Intel 14000 ein Refresh der Chips aufwarten.

Dabei scheint sich zu bestätigen, dass die 14. Generation der Core-Prozessoren wie bei einem Refresh üblich sowohl die Stärken als auch die Schwächen seines Vorgängers übernimmt.

Release: Wann erscheint Intels Raptor Lake-Refresh?

Als ziemlich sicher gilt in Insider-Kreisen, dass Intel noch in diesem Jahr mit neuen Prozessoren aufwarten wird. Aller Voraussicht nach soll es irgendwann im dritten Quartal so weit sein.

Das lässt vermuten, dass Intel sein neues CPU-Lineup auf dem Innovation-Event am 29. September präsentieren wird - genau dort, wo man im vergangenen Jahr bereits die originalen Raptor Lake-CPUs, also Intel Core i9-13900K und Co. gezeigt hatte.

Lange schien es so, als würde Intel dort bereits seine nächste Prozessor-Generation namens Meteor Lake vorstellen würde. Neuere Gerüchte gehen aber davon aus, dass die nicht vor 2024 das Tageslicht erblickt. Stattdessen sollen wir den bereits erwähnten Raptor Lake-Refresh zu sehen bekommen.

CPU-Modelle: Was zeigt Intel im Herbst?

Mit welchen Modellen Intel im September an den Start gehen wird, ist aktuell noch unklar. Unsere Vermutung: Intel wird zu Beginn jeweils mindestens ein Modell aus den Produktreihen i9, i7 und i5 zeigen.

Am wahrscheinlichsten erscheint uns, dass man dabei wieder mit den übertaktbaren Chips der K-Serie beginnen wird. Weitere Chips, die das Portfolio bereits zu Release ergänzen, sind aber ebenfalls möglich.

Uneins sind sich Leaker, auf welchen Namen die dort vorgestellten CPUs hören werden. Wird es nochmal Intel 13000 oder geht Intel mit dem Refresh bereits den Schritt zur 14. Generation?

Noch im April behauptete der bekannte Twitter-Leaker @momomo_us ersteres, während der Computex vor einigen Wochen erschien plötzlich zweiteres als die wahrscheinlichere Alternative, wie etwa Wccftech berichtet.

Specs und Neuerungen: Das erwartet uns beim Raptor Lake-Refresh

Egal ob 13000 oder 14000, Intel scheint mindestens zwei Punkte von den bereits erschienenen Raptor Lake-CPUs zu übernehmen: den bisherigen Sockel 1700/1800 und den Stromhunger des Vorgängers. Denn auch die neuen Prozessoren sollen wieder mit ordentlich hoher Taktrate und dementsprechend viel Leistungsaufnahme aufwarten.

In harten Zahlen soll das heißen: 6,2 GHz oder sogar noch höhere Raten erwarten uns unter maximalen Einstellungen beim Top-Modell, während die Leistung bei 150 Watt PL1, 253 Watt PL2 und bis zu 320 Watt mit Übertaktung bleibt.

Und schneller wird offenbar nicht nur der Takt, sondern auch der Arbeitsspeicher. Ein Informationsschild von Hersteller Adata, aufgenommen von Leaker @harukaze5719 auf der Computex in Taiwan, deutet auf DDR5-6400 als neuen Standard hin.

Bei den Kernen erwartet uns laut Leaker Moore's Law is Dead wieder eine Top-Konfiguration bestehend aus 8 großen P-Kernen und 16 kleinen E-Kernen. Erneut sollen dabei wieder die Architekturen Raptor Cove und Gracemont zum Einsatz kommen, die im hauseigenen Intel-7-Verfahren produziert werden.

Außerdem könnten die Intel-CPUs eine architektonische Neuerung mit sich bringen: einen sogenannten DLVR (Digital Linear Voltage Regulator). Erstmals von Twitter-Nutzer @Underfox3 im August 2021 entdeckt, wurde das Feature fälschlicherweise bereits 2022 als Teil von Raptor Lake vermutet.

Dieser Spannungsregulator könnte die nötige CPU-Leistung um bis zu 25 Prozent senken - oder bei gleicher Leistung für etwa 7 Prozent mehr Performance sorgen.

Mit welchen Ankündigungen von Intel rechnet ihr im September? Erscheint der Raptor Lake-Refresh wie erwartet? Oder hat Team Blau etwas anderes in der Hinterhand? Und freut ihr euch auf die neuen Prozessoren oder schaut ihr dem erneuten Watthunger kritisch entgegen? Wir freuen uns auf eure Meinungen in den Kommentaren!