Erste Mod für Red Dead Redemption 2 lässt euch als Joker spielen

Red Dead Redemption 2 ist am 5. November für PC erschienen und schon jetzt könnt ihr auf der Website Nexusmods eine Mod für Rockstars neuestes Western-Epos finden. Diese verwandelt euren Charakter Arthur Morgan in den berüchtigten Joker aus Batman - zumindest äußerlich.

Bis auf die Clowns-Schminke im Gesicht des RDR-2-Protagonisten ändert die Mod nämlich nichts. So können Spieler, denen Arthur Morgan als gewöhnlicher Bandenanführer zu langweilig ist, zumindest seine visuelle Präsentation etwas aufpeppen.

Rollenspiel-affine Spieler denken sich womöglich eine passende Hintergrundgeschichte aus, etwa dass der paranoide Arthur seine Maske trägt, um nicht erkannt zu werden.

Ruhe vor dem Sturm

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung existieren auf Nexusmods und ModDB nur wenige weiteren Mods für Red Dead Redemption 2 - noch, wohlgemerkt. Die Modder-Community ist nämlich ziemlich auf Zack und arbeitet höchstwahrscheinlich bereits an zahlreichen weiteren Modifikationen.

Wir können uns erinnern, wie Rockstars letzter großer Titel GTA 5 binnen Wochen nach PC-Release mit teils kuriosen, teils praktischen Mods geflutet wurde. Es ist stark anzunehmen, dass die Mod-Auswahl für Red Dead Redemption 2 binnen der nächsten Wochen ebenfalls zunehmen wird.

Rockstar indes plant in Zukunft für den MMO-Modus Red Dead Online spannende Neuerungen. Darunter eine tiefergehende Spielerfahrung mit den Berufsbildern und die Möglichkeit, eigene Häuser zu besitzen. Auch einen Überblick darüber, was es in Red Dead Online derzeit schon zu tun gibt, findet ihr im verlinkten Artikel.

