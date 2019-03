In Sekiro: Shadows Die Twice sterbt ihr wegen einer FPS-Begrenzung im besten Fall mit 60 Bildern pro Sekunde. Spieler mit modernen Systemen wollen die Todesanimation des einarmigen Wolfes - und wohl auch den Rest des Spiels - gerne mit mehr FPS sehen. Eine Mod hilft weiter.

Die Modifikation erstellte jackfuste aus dem Widescreen-Gaming-Forum. Der Macher weißt jedoch darauf hin, dass es noch zu Bugs kommen könnte und ein Nutzer fand bereits ein Problem. So verschwindet die Framerate-Begrenzung nur im Fenstermodus. Dafür gibt es jedoch bereits einen Workaround.

So entfernt ihr das FPS-Cap:

Entpackt die Sekiro.exe mit Steamless

Ladet euch Sekiro_FPS.7z im WSGF herunter und entpackt die Datei

Startet den Patcher aus dem Archiv und wählt als Ziel eure Sekiro.exe

So spielt ihr wieder im Vollbild-Modus:

Nutzt einen Hexeditor wie HxD

Öffnet die Suche mit STRG+F

Sucht mit der Suchrichtung »Alle« nach dem Wert »80 07 00 00 38 04«

Ersetzt die ersten vier und die letzten vier Ziffern mit den Hexdaezimalwerten eurer Auflösung. Einige Beispiele:

2560x1080 = 00 0A 00 00 38 04

3440x1440 = 70 0D 00 00 A0 05

3840x1080 = 00 0F 00 00 38 04

Wenn ihr eine andere Auflösung nutzt, dann könnt ihr deren Werte mit ResHex herausfinden.

Wenn ihr eine andere Auflösung nutzt, dann könnt ihr deren Werte mit ResHex herausfinden.

Speichert die Änderungen und startet Sekiro

Wählt in den Grafikoptionen den Fenstermodus aus

Mit einem Programm wie Windowed Borderless Gaming könnt ihr zudem einen rahmenlosen Fenstermodus erzwingen

Wieso begrenzen Entwickler die Bilder pro Sekunde?

Viele Entwicklerstudios entscheiden sich für ein FPS-Cap, weil sich Spiele, die von einer bestimmten Anzahl von Bildern pro Sekunde ausgehen, einfacher programmieren lassen. In so einem Fall können die Macher sagen, dass 1 Bild exakt 1/30 Sekunde in der Spielwelt entspricht. Weicht dieser Wert ab, so fühlt sich das Spiel an wie in Zeitlupe oder im Zeitraffer. Spiele ohne Begrenzung hingegen berechnen die tatsächliche Zeit, die zwischen der Darstellung von zwei Bildern verstrichen ist.

Im ersten Fall kann der Entwickler sagen, dass sich die Spielfigur mit mit jedem »Tick« einen halben Meter bewegt. Bei einer variablen Framerate hingegen, benötigt man die Geschwindigkeit der Spielfigur und muss diese mit der seit dem letzten Frame verstrichenen Zeit multiplizieren. Die zusätzliche Ebene sorgt auch dafür, dass letztere Option anfälliger für Bugs ist, die sich dann auch sehr schwer reproduzieren lassen. Immerhin könnten sie nur mit einer bestimmten Framerate auftreten.

Erst kürzlich sorgte eine variable Framerate zum Beispiel für Probleme in Yakuza Kiwami auf dem PC. Darin gibt es Buttonmashing-Abschnitte, um sich aus dem Griff eines Gegners zu befreien. Vor dem am 14. März erschienenen Patch waren diese für Spieler mit einer hohen Framerate schwerer bis unmöglich. Ein ähnliches Problem hatte 2014 die PC-Version von Valkyria Chronicles: Bei hohen Frameraten gab es Probleme mit der Physik. So waren Fahrzeuge teils nicht dazu in der Lage, einfache Hügel zu erklimmen. Die Gemeinsamkeit beider Spiele ist, dass es ehemalige Konsolentitel waren, deren FPS-Begrenzung man für die PC-Version entfernte.

