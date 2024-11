Social-Media-Verbot in Australien: Kein Instagram, TikTok und Co. unter 16 Jahren

Kinder und Jugendliche sollen durch das Verbot weniger gefährlichen Inhalten ausgesetzt werden. (Bild: Nattakorn - adobe.stock.com)

Australien verbietet Social Media für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren und könnte somit zum Wegbereiter werden. Das berichten mehrere Medien einvernehmlich, unter anderem die Tagesschau. Dem ging ein Gesetzesvorschlag Anfang November voraus.

Das ist passiert: Sowohl das australische Repräsentantenhaus als auch der Senat haben ein Gesetz verabschiedet, das den Zugang zu den sozialen Medien für Personen unter 16 Jahren verbietet. Die dortige Regierung sieht mehr Gefahren als Vorteile für junge Menschen.

Warum das wichtig ist: Australien ist das erste Land, das ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche durchsetzt. Die dortige Kommunikationsministerin Michelle Rowland gab zu Protokoll, dass fast zwei Drittel der australischen 14- bis 17-Jährigen schädlichen Inhalten ausgesetzt waren.

In der Pflicht sind nicht die Eltern, sondern die Plattformbetreiber. Instagram, TikTok, X, Facebook und Co. werden in die Verantwortung genommen, eine Alterskontrolle in ihren Apps umzusetzen. Kommen sie dem nicht nach, drohen Geldstrafen von bis zu 31 Millionen Euro.

Australiens Premierminister Anthony Albanese sagt in dem Zusammenhang:

Es geht darum, den Kindern eine Kindheit zu ermöglichen. Es ist nichts Soziales daran, dass einige soziale Medien unsere jungen Australier von echten Freunden und echten Erfahrungen fernhalten.

Social-Media-Betreiber kritisieren das Gesetz. Sie verweisen auf eine vorschnelle Umsetzung, zumal ein Gremium zum Thema Altersbegrenzung bereits seine Arbeit aufgenommen hatte.

Wie wird die Altersverifizierung umgesetzt? Das steht Meta und Co. offen. Denkbar wären:

Biometrische Daten wie Gesichtserkennung

Staatliche Verifikation

Verifikation durch Drittanbieter

Datenschützer melden Bedenken an, denn die Identifikationsdaten lägen dann bei den Anbietern, die im Umgang mit persönlichen Daten keine gute Figur machen würden.

Auch Experten üben Kritik. Wie die Tagesschau schreibt, haben mehr als 140 Expertinnen und Experten aus den Bereichen Technologie und Kindeswohl einen offenen Brief an die Regierung vorgelegt.

Sie weisen darauf hin, dass die Altersgrenze ein zu stumpfes Instrument sei und dass Kinder und Jugendliche auf weniger regulierte Online-Räume ausweichen, sobald das Gesetz in Kraft tritt. Darüber hinaus nutzen sie die Apps zum Austausch mit Freunden und als Nachrichtenquelle, was dann wegfiele.

Nicht betroffen von dem Verbot sind Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Videoportale wie YouTube. Diese sollen auch weiterhin für Personen unter 16 Jahren zugänglich bleiben.

