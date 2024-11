Space for Sale: Wir verlosen 100 Steam-Keys des Weltraum-Spiels

Ihr wisst ja, wie es mittlerweile ist: Die Mieten werden immer teurer und der Preis für Eigenheime immer utopischer. Zeit also, den Immobilientraum im Weltall auszuleben. Genau dabei hilft euch Space for Sale.

Zusammen mit den Entwicklerinnen und Entwicklern verlosen wir 100 Steam-Keys des Spiels, das gerade erst sein Red Planet Update bekommen hat. Worum es im Detail geht und was für Neuerungen das Update bringt, erklären wir euch gleich. Zuvor aber alle Infos zum Gewinnspiel.

So macht ihr beim Gewinnspiel mit

Keine Sorge, im Gegensatz zum echten Leben, wollen wir von euch keinen Kredit und keine notarielle Beglaubigung. Es reicht einfach, wenn ihr ein aktives GameStar Plus Abo habt und das Gewinnspielformular ausgefüllt. Das findet ihr durch Klick auf den folgenden Button:

Und das war es dann auch schon. Jetzt braucht ihr noch eine Portion Glück und Geduld, bis wir am 28.11. die Gewinner auslosen.

Worum geht’s in Space for Sale?

Die Grundidee des Spiels haben wir euch ja schon in der Einleitung verraten. Ihr seid Chef eines Immobilienunternehmens im Weltall. Per Top-Down-Sicht erkundet ihr Planeten und macht sie bewohnbar. Immerhin will niemand zwischen garstigen Monstern oder Geröll wohnen.

Dabei könnt ihr euch einen Geschäftspartner per Online-Koop dazuholen und gemeinsam die Planeten in lukrative Immobilien verwandeln, Werkzeuge craften und Basen errichten. Bedenkt dabei aber, dass sich das Spiel aktuell noch im Early Access befindet.

So schnell sollte euch aber trotz Work-In-Progress-Version nicht werden. Immerhin wurde mit dem Red Planet Update, das am 21. November erschien, das Inhalt beinahe verdoppelt und viele Verbesserungen und Annehmlichkeiten eingefügt.

Dazu gehören etwa 11 neue Regionen inklusive Vulkan, neue Kreaturen und neue Missionen. Am besten ihr schaut euch das Update im Trailer einmal selbst an:

Solltet ihr bisher noch unsicher sein, ob ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt oder ob Space for Sale überhaupt etwas für euch ist, könnt ihr schon jetzt eine Demoversion auf Steam ausprobieren.

Und nochmal zur Erinnerung: Das Gewinnspiel geht bis zum 28.11. Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner werden dann per Mail informiert.