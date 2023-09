Starfield setzt eine absurde Bethesda-Tradition fort, die Diebstahl kinderleicht macht

Na?! Jetzt schau mal, was ich hier so mitnehme. Ja, Eimer funktionieren auch in Starfield.

Nein, nicht Ballermann! Strohhalme weg. Eimer sind für viele Sachen gut, in den gewaltigen Rollenspielen Bethesdas werden sie indes zur Allzweckwaffe für gewiefte Diebe. Und selbst Starfield bleibt trotz aller technischen Neuerungen dieser Tradition treu, wie der X-Post, früher einmal auch Tweet genannt, zeigt.

Augen zu und Sachen weg

Wer sich in Bethesdas Spielen gerne mal an fremden Sachen gütlich tut, ohne dafür zu bezahlen, der kennt seinen treuesten Helfer wahrscheinlich: einen Eimer. Er funktioniert, wie es Biologie und Physik nahelegen: Wer ihn über den Kopf gestülpt bekommt, der oder die sieht nichts mehr.

Und wer seine Umgebung und die potenziellen Weltraumdiebe nicht mehr erspähen kann, der kann auch nichts mehr bewachen. Dabei ist es einerlei, ob Händler, Wache oder sonst wem, der seine wachsamen Augen auf euch richten möchte. Gegenwehr müsst ihr auch in Starfield nicht befürchten, scheinbar wissen die Männer und Frauen der Zukunft einen guten Eimer über dem Kopf zu schätzen.

Sobald ihr manuell einen passenden Eimer über den Kopf eines NPCs bugsiert habt, könnt ihr nach Herzenslust Dinge einsacken, die nicht euch gehören.

Reaktionen auf X (Twitter)

Unter dem Beweispost, für den verlässlichen Dienst der Eimer in Starfield, sind die Fans entzückt. Auf einige Dinge ist doch im Leben noch Verlass, zum Beispiel, dass Bethesda liebgewonnenen, wenn auch reichlich absurden Traditionen treu bleibt.

1:30:04 Die Starfield-Achterbahn: Gleich unser erster Tag war wild

Ob Micha und Géraldine in Starfield auch schonmal lange Finger gemacht haben? Ihr erfahrt das und noch viel mehr in ihrem Tagebuch, mit dem sie euch mit auf ihre persönliche Erlebnisreise durch Bethesdas Milchstraße der Zukunft nehmen.

Na, Langfinger? Oder fühlt ihr euch gerade zu Unrecht verdächtigt? Würde es euch nie einfallen, in einem Bethesda-Rollenspiel, sagen wir, andere um ihre Habseligkeiten zu erleichtern? Oder ist der Griff ins Regal des netten Händlers, wo doch alles so offen herumliegt, eine Selbstverständlichkeit für euch? Und habt ihr schonmal NPCs einen Eimer aufgesetzt, um in Ruhe... shoppen zu können? Schreibt uns eure Meinung und Geschichten gerne in die Kommentare!