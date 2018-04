Warframe - Khora und Spielmodus Sanctuary Onslaught erschienen

Eine neue Contentlieferung für Warframe ist eingetroffen. Nachdem erst vor wenigen Wochen der Modus Kuva Survival ins Spiel kam, gibt es seit heute den neuen Warframe Khora und den Spielmodus Sanctuary Onslaught.

Die verrückte Katzenfrau - Khora

Das Update »Beasts of the Sanctuary« führt den nunmehr 35. Warframe in den F2P-Shooter von Digital Extremes ein. Die Katzendame kann ihr Haustier namens Venari im Kampf beschwören und ihm befehlen, entweder anzugreifen, zu verteidigen oder zu heilen. Außerdem bringt sie eine Peitsche ins Gefecht, mit der sie nicht nur angreifen, sondern Gegner auch fesseln kann.

Zusammen mit dem neuen Warframe gibt es auch die neuen Waffen Dartgun, Quill Spear und das Tenno Revolver Rifle. Ebenso werden zwei neue Zaw-Parts hinzugefügt. Wer hingegen lieber Fashionframe spielt, könnte sich für den Quill Syandana und den Quill Alt Helm interessieren.

Neuer Spielmodus: Sanctuary Onslaught

In Sanctuary Onslaught müssen die Spieler zusammenarbeiten, um gegen endlose Wellen von Gegnern zu überleben und gleichzeitig innerhalb eines Zeitlimits ein Portal zu erreichen.

Als Belohnung gibt es neben den Teilen für den neuen Warframe Khora auch so genannte »Peculiar Mods«. Die kann man am ehesten mit albernen Cheats vergleichen, die es häufig in älteren Spielen gab. Einen spielerischen Nutzen erfüllen sie also nicht. Stattdessen haben sie alberne Effekte und lassen beispielsweise Pflanzen auf den Gegnern wachsen.

Quelle: Digital Extremes