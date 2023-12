WhatsApp wird auf dem iPhone heute einer seiner größten Schwächen los

Stück für Stück wird das neue Feature ausgerollt - jetzt auch für iPhones (Symbolbild; Foto von Sophia Stark auf Unsplash)

Heute veröffentlichte WhatsApp Update 23.24.73 für iOS im App Store. Bei dem Update geht es um die Änderung, dass ihr über WhatsApp Videos und Bilder in Originalgröße versenden könnt. Das war vorher nur bei Android-Modellen möglich.

Bilder in Originalgröße mit bis zu 2 GB verschicken

Vor einiger Zeit war es noch nicht möglich, auf allen Geräten Bilder in Originalgröße zu versenden. WhatsApp hat diese meist deutlich verkleinert und die Qualität dadurch reduziert. Das soll sich jetzt verändert haben. Wenn ihr Bilder verschicken wollt, fragt euch die App, ob ihr sie in Originalform versenden möchtet:

Im Chat werdet ihr gefragt, ob ihr eure Photos in Originalgröße bis zu 2 GB versenden möchtet. (Quelle: Screenshots von Wabetainfo)

Davon waren iOS-Nutzer bislang ausgenommen. Jetzt scheint WhatsApp dieses Feature laut der Webseite wabetainfo für alle Nutzer auszurollen. Es kann aber sein, dass ihr diese Funktion nicht sofort benutzen könnt, da das Feature nach und nach bei Nutzern freigeschaltet wird.

Alternativen zum Bildverschicken über WhatsApp

Wenn ihr größere Mengen Bilder schicken möchtet, ist das auch über alternative Programme möglich. Über Google Drive könnt ihr beispielsweise eure Dateien an ausgewählte Nutzer freigeben.

Wer kein Google Drive verwenden möchte, kann sich auch einen Dropbox-Account anlegen. Zwar können hier in der kostenlosen Version ebenfalls maximal 2-GB-Dateien verschickt werden. Ihr braucht dafür aber auch keinen WhatsApp-Account.

Weitere Changelog-Features wurden im Update erwähnt

Voice Chats: Ihr könnt jetzt Gruppenanrufe starten, ohne jeden Teilnehmer anzuklingeln. Der Anruf erscheint jetzt als kleine Nachricht im Chat – sobald ihr auf die Bubble klickt, könnt ihr daran teilnehmen.

Ihr könnt jetzt Gruppenanrufe starten, ohne jeden Teilnehmer anzuklingeln. Der Anruf erscheint jetzt als kleine Nachricht im Chat – sobald ihr auf die Bubble klickt, könnt ihr daran teilnehmen. Visualität: In Chats seht ihr jetzt noch deutlicher, ob ihr einen Anruf verpasst habt oder ob der Anruf noch läuft

In Chats seht ihr jetzt noch deutlicher, ob ihr einen Anruf verpasst habt oder ob der Anruf noch läuft Status: Ihr habt jetzt die Möglichkeit, auf Statusaktualisierungen mit eurem Avatar zu reagieren

Lesenswert: Redakteur Patrick Poti nutzt seit über 10 Jahren WhatsApp wie 2,5 Milliarden andere Nutzer. Trotzdem bevorzugt er Telegram oder Signal.

Was denkt ihr über diese Changes? Habt ihr euch auch schon darüber geärgert, dass WhatsApp eure Bilder croppt? Sollten auch größere Bilder über 2GB verschickbar sein oder reicht euch schon die derzeitige Bildgröße aus? Welche Alternativen für das Verschicken großer Bildermengen kennt ihr noch? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare.