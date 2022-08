YouTube setzt jetzt auf Podcasts und könnte damit sogar Spotify gefährlich werden

YouTube ist zwar hauptsächlich für Videoinhalte gedacht, dennoch wurden auch Video-Podcasts in den letzten Jahren immer beliebter - sowohl bei Nutzern als auch bei Erstellern. Immerhin profitieren beide Parteien davon, denn Nutzer bekommen die Mimik der Beteiligten zu sehen, was das Konsumerlebnis verbessern kann, und Podcaster hingegen haben kaum Mehraufwand, außer die Kamera draufzuhalten, und können damit mehr Reichweite generieren.

Es ist auch schon seit einer Weile bekannt, dass YouTube noch weitere Pläne in dieser Richtung hat. Im Frühjahr dieses Jahres hat eine offizielle YouTube-Präsentation im Internet die Runde gemacht, in der es um eine eigene Podcast-Seite auf der weltgrößten Videoplattform ging (via 9to5google.com).

Einige US-Portale melden nun, dass Nutzern in den USA eine neue Podcast-Seite zur Verfügung stehen soll. Wer von Deutschland aus darauf zugreifen will, dem wird bislang nur eine Fehlermeldung angezeigt. Allzu lange wird es vermutlich aber nicht mehr dauern, bis das Feature auch nach Deutschland kommt. Nähere Informationen gibt es hierzu allerdings noch nicht.

Was bedeutet das für den deutschen Podcast-Markt?

YouTube ist schon jetzt eine der größten Podcast-Plattformen, die es in Deutschland gibt, und steht in Sachen Marktanteil nach Spotify auf dem zweiten Platz. Auf Platz 3 steht Apple Podcasts.

In den USA, sozusagen dem Geburtsland der Podcasts, ist YouTube bereits die beliebteste Anlaufstelle für das Format. Hier in Deutschland wächst der Podcast-Markt auch immer mehr und Videos werden als Unterhaltungsmedium sicher nicht weniger beliebt werden. All das deutet darauf hin, dass YouTube hierzulande zu einem noch größeren Konkurrenten für Spotify werden könnte, auch wenn der Platzhirsch mit 38,1 Prozent der Nutzer momentan noch einen weiten Vorsprung vor YouTubes 12,3 Prozent hat.

YouTubes zweiter Platz in Deutschland kam allerdings ohne großes Zutun der Video-Plattform zustande, man hat also das Podcast-Urgestein Apple überholt, quasi ohne einen Finger zu krümmen. Das lässt darauf schließen, dass viele Nutzer auch so schon sehr zufrieden mit YouTube als Podcast-Plattform sind. Allzu viele Veränderung am Bekannten wird es vermutlich also nicht geben.

Wir können mindestens von erweiterten RSS-Feeds für Video-Podcasts und der bereits erwähnten neuen Entdecken -Seite ausgehen. Außerdem berichten US-Nutzer, die die Seite bereits aufrufen können, von neuen Filtermöglichkeiten zu Podcastern, Playlists und beliebten Episoden. Also Features, die man so auch schon von anderen Podcast-Anbietern kennt.

Abzuwarten bleibt jedoch noch, ob es ein Problem für die Podcast-Ambitionen von YouTube wird, dass sich die Mobile-App nicht mit gesperrtem Bildschirm nutzen lässt, wenn man nicht dafür zahlt.

Und wo wir gerade bei Podcasts sind: Kennt ihr eigentlich schon die neueste Folge unseres GameStar-Podcasts? Diesmal war Civ-Profi Writing Bull zu Gast, mit dem wir darüber sprechen, ob Civilization auch im wahren Leben die Management-Qualitäten erhöht. Hier könnt ihr mal reinhören:

Sind Civilization-Profis wirklich auch bessere Manager? - mit Civ-Profi Writing Bull

Seht ihr YouTube als Podcast-Konkurrenten für Spotify? Welche Plattform nutzt ihr, um euren liebsten Labertaschen zuzuhören? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!