ONE GameStar-PC Ultra Xtreme mit Core i7700K - Dank GeForce GTX 1080 fast übertrieben schnell

Auch wenn die Full-HD-Auflösung von 1920x1080 auf dem PC mit Abstand am weitesten verbreitet ist - streng genommen ist das Technik von vorgestern. Höhere Auflösungen wie etwa 2560x1440 oder gar die 4K-Einstellung 3840x2160 offenbaren deutlich mehr Details - sowohl auf dem Desktop als auch in Spielen, brauchen aber entsprechend mehr Rechenleistung.

Die liefert der ONE GameStar-PC Ultra Xtreme mit Intels extrem schnellen Vierkernprozessor Core i7 7700K, 16 GB Arbeitsspeicher und der High-End-Grafikkarte GEFORCE GTX 1080 mit 8 GB. Selbst in extremen Auflösungen genügt die Leistung, um alle aktuellen Titel in maximalen Details mit aktivierter Kantenglättung flüssig zu spielen, üppige Reserven für die nächsten Blockbuster inklusive.

Neben diesen Hochleistungskomponenten verfügt der ONE GameStar-PC Ultra Xtreme sowohl über USB-3.0-Anschlüsse an der Front als auch über USB-3.1-Buchsen, eine 480 GB riesige SSD, auf der wir das neue Windows 10 bereits vorinstalliert haben, eine 1.000 GB große Festplatte sowie einen DVD-Brenner.

» Zum ONE GameStar-PC Ultra Xtreme bei ONE.de

Gehäuse

Alle Bauteile des ONE GameStar-PC Ultra Xtreme haben wir im schwarz-orangen BeQuiet Silent Base 800 untergebracht, das nicht nur stylisch aussieht, sondern mit seinem großzügigen Innenraum, seinen drei vorinstallierten Lüftern und der umfangreichen Ausstattung keine Wünsche offen lässt. Aufrüstungen steht das Silent Base 800 durch eine komfortable und werkzeuglose Installation der Laufwerke offen gegenüber. Damit Ordnung im Innenraum herrscht, haben wir alle Leitungen mit Hilfe des integrierten Kabelmanagements hinter dem Mainboard verlegt.

Zum Gehäuse gehören je ein 120-mm-Lüfter vorne und hinten sowie ein 140-mm-Lüfter, die vom Gehäuse entkoppelt montiert sind. So wird ein vibrationsarmer und sehr leiser Betrieb garantiert. Die verstellbare Öffnung des Seitenpanels mit doppelverglastem kratz- und stoßfestem Fenster kann für einen lautlosen Betrieb geschlossen, für mehr Lufteinlass teilweise geöffnet oder für Hochleistungssystem mit einem weiteren Lüfter ausgestattet werden.

Prozessor & Kühler

Herzstück des ONE GameStar-PC Ultra Xtreme ist Intels Sockel-1151-Flaggschiff Core i7 7700K auf dem MSI-Mainboard Z270 PC Mate, der es im Turbotakt auf bis zu 4,5 GHz bringt – einen schnelleren Spiele-Prozessor als den Core i7 7700K gibt es derzeit nicht. Wem die Leistung trotzdem nicht ausreichen sollte, der kann dank des freien Multiplikators besonders einfach übertakten. Allerdings können wederONE noch GameStar eine Garantie für etwaige Schäden übernehmen, die aus einer Übertaktung resultieren, da der Taktspielraum von Chip zu Chip unterschiedlich ausfällt.

Vor allen in Multimedia-Anwendungen, beispielsweise beim Umwandeln von Videos für andere Geräte wie Smartphones oder Wohnzimmer-Player, hängt der Core i7 durch Hyperthreading die Core-i5-Vierkerner deutlich ab. Vereinzelt bringt Hyperthreading auch in Spielen einen Vorteil von bis zu 30 Prozent. Gekühlt wird die CPU zuverlässig vom flüsterleisen Alpenföhn Brocken ECO.

Grafikkarte

Im ONE GameStar-PC Ultra Xtreme kümmert sich keine geringere Grafikkarte als NVIDIAs High-End-Beschleuniger GeForce GTX 1080 um maximale Spieleleistung. Mit ihren 2.560 Shader-Prozessoren und dicken 8 GByte GDDR5X-Videospeicher stellt sie alle aktuellen Top-Titel problemlos selbst in enorm hohen Auflösungen mit Kantenglättung flüssig dar. Die neue Pascal-Mikroarchitektur in Kombination mit dem 16-Nanometer-Fertigungsprozess sorgt für einen enormen Performance-Sprung von satten 60 Prozent zum direkten Vorgänger GTX 980 – ohne zusätzlichen Energieverbrauch!

Über ihre drei Displayports, einen HDMI-2.0b- und einen DVI-Anschluss kann die GeForce GTX 1080 bis zu vier Monitore beziehungsweise Fernseher auf einmal ansteuern, auf bis zu dreien lässt sich gleichzeitig spielen. Für die optimalen Grafikeinstellungen ohne Umweg über Treiber- und Spielemenüs haben wir den Geforce-Treiber mit Nvidias neuer Software »Geforce Experience« vorinstalliert. Damit werden auf Wunsch alle installierten Spiele für den ONE GameStar-PC Ultra Xtreme optimal eingestellt.

Laufwerke

Windows 10 haben wir auf einer 480 GB großen SSD aufgespielt, die genug Platz für Ihre Lieblingstitel und komplette Steam-Bibliotheken bietet. Für noch größere Datenmengen hat der One GameStar-PC Ultra Xtreme zusätzliche eine 2.000 GByte große Festplatte, als optisches Laufwerk kommt ein DVD-Brenner zum Einsatz.

Noch mehr Austattung

Alle ONE GameStar-PCs und -Notebooks werden auf ein möglichst hohes Preis-Leistungs-Verhältnis hin optimiert, auch weil nicht jeder Spieler Wert auf eine extra Soundkarte oder beispielsweise ein Blu-ray-Laufwerk legt. Wenn es noch mehr Ausstattung sein darf, empfehlen wir das optionale Plus-Zubehörpaket, das sich zu allen GameStar-PCs hinzukonfigurieren lässt und preislich knallhart kalkuliert wurde.

Plus-Paket für One GameStar-PCs - Luxusausstattung für nur 179 € ansehen