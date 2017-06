ONE GameStar-PC XL mit Core i5 7600K - Geforce GTX 1050 Ti und 16 statt 8 GB RAM ohne Aufpreis

Wenn Sie einen Spiele-PC suchen, mit dem Sie alle aktuellen Spiele mit aktivierten Bildverbesserungen bei einer Auflösung von 1920x1080 ruckelfrei genießen können und trotzdem noch Leistungsreserven haben, dann ist der ONE Gamestar-PC XL genau das Richtige für Sie: der perfekte Kompromiss aus Preis und Leistung. Denn für gerade einmal 1199€ bekommen Sie den neuen 3,8 GHz schnellen Intel Core i5 7600K, 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher, neuer GeForce GTX 1050 Ti mit 4 GB GDDR5-Videospeicher und eine 240-GB-SSD. So spielen Sie mit dem GameStar-PC Pro alle Blockbuster in Full-HD-Auflösung flüssig.

Neben der Leistung des Gamestar-PC XL stimmt auch die Optik. Das schwarze Gehäuse macht nicht nur unter dem Schreibtisch eine gute Figur. Für Erweiterungen bleibt im Gehäuse noch viel Platz. Nötig ist das aber nicht, denn der Gamestar-PC XL ist ein vollwertiger und vor allem zukunftssicherer Spielerechner mit Top-Hardware.

Gehäuse

Das Sharkoon-Gehäuse BD28 hat vier USB-Anschlüsse an der Front, von denen zwei den schnellen USB-3.0-Standard unterstützen. Direkt daneben liegen 3,5-mm-Klinkenbuchsen zum Anschluss eines Headsets (beziehungsweise von Mikrofon und Lautsprechern) sowie der Netzschalter. Auch wenn mehr als die zwei ab Werk montierten 120-mm-Gehäuselüfter wegen der hohen Energieeffizienz von CPU und Grafikkarte überflüssig sind, kann das Gehäuse bis zu fünf 120-mm-Lüfter aufnehmen, zum Beispiel um mehr Spielraum für Übertaktungen zu schaffen (Achtung: Etwaige Defekte, die durchs Übertakten hervorgerufen werden, fallen ausdrücklich nicht unter die Garantie).

Prozessor & Kühler

Als Prozessor kommt im ONE GameStar-PC XL der Intel Core i5 7600K zum Einsatz. Mit diesem Prozessor spielen Sie nicht einfach nur mit, Sie spielen ganz oben mit. Die zugrunde liegende Kaby-Lake-Architektur wird im energieeffizienten 14nm+Prozess gefertigt und arbeitet durch einige Optimierungen bei gleicher Taktfrequenz schneller als die Vorgänger und verbraucht zudem etwas weniger Strom.

Mit seinen vier Rechenkernen und der Taktfrequenz von 3,8 GHz bewältigt der Core i5 7600K alle aktuellen Spiele-Blockbuster problemlos und hat auch noch üppige Reserven für die Spielezukunft. Gegenüber den teureren i7-Modellen fehlt im lediglich die virtuelle Kernverdoppelung per Hyperthreading, die vorranging in optimierten Multimediaanwendungen (beispielsweise beim Umwandeln von Videos) einen Vorteil bringt.

Je nach Auslastung steigert der Core i5 7600K seine Taktfrequenz außerdem dynamisch auf bis zu 4,2 GHz. Zuverlässig gekühlt wird der Prozessor vom leisen Arctic-Freezer 7 Pro Rev. 2. Zusammen mit 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher haben wir CPU und Kühler auf dem MSI-Mainboard Z270 PC-Mate verbaut, das über alle aktuellen Schnittstellen und reichlich USB-3.0-Anschlüsse und sogar USB 3.1 verfügt.

Grafikkarte

NVIDIAs neue GeForce GTX 1050 Ti mit 4 GB Videospeicher stellt jedes Spiel in maximalen Details und der Full-HD-Auflösung von 1920x1080 Pixeln flüssig dar. Herz und Hirn ist der GP107-Grafikprozessor. Die GTX 1050 Ti besitzt 768 Shader-Einheiten, der Takt liegt bei 1.290 MHz beziehungsweise 1.392 MHz im Turbomodus. Der 4,0 GByte große GDDR5-RAM ist effektiv 7,0 GHz schnell.

Arbeitsspeicher & Mainboard

Alle Komponenten des ONE GameStar-PC XL sind an das MSI-Mainboard Z270 PC Mate mit Intels Z270-Chipsatz und PCI-Express-3.0-Unterstützung angeschlossen. Die Platine bietet USB-3.1-, USB-3.0- und USB-2.0-Anschlüsse sowie einen Gigabit-Netzwerkanschluss, den zusätzlichen internen USB-3.0-Stecker haben wir mit den zwei USB-3.0-Frontanschlüssen des Gehäuses verbunden.

Für künftige Erweiterungen wie beispielsweise eine Soundkarte stehen zwei freie PCI- und drei freie PCI-Express-1x-Steckplätze bereit, zudem befindet sich neben der Grafikkarte ein weiterer PCI-Express-16x-Steckplatz zum Einbau einer weiteren Grafikkarte. Zwei der vier Speichersteckplätze haben wir mit je 4 GB großen DDR4-Modulen bestückt. Bei noch größerem Speicherbedarf können Sie aber bequem zwei weitere Module hinzustecken oder direkt bei der Bestellung des ONE GameStar-PC XL gegen Aufpreis hinzukonfigurieren.

Laufwerke

Das neue Windows 10 haben wir für Sie bereits auf einer 240 GB fassenden SSD installiert und aktiviert. Die zusätzliche 1.000-GByte-Festplatte fasst auch riesige Datenmengen und all Ihre Lieblingsspiele, ein 2x-DVD-Brenner ist mit dabei. Gegen Aufpreis können Sie im Online-Shop ONE aber auch ein Blu-ray-Laufwerk hinzukonfigurieren.

Noch mehr Ausstattung

Wie alle offiziellen One GameStar-PCs und -Notebooks ist auch der One GameStar-PC XL auf ein möglichst vorteilhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis hin optimiert. Noch bessere Ausstattung können Sie auf Wunsch mit unserem optionalen Plus+Zubehörpaket hinzubestellen:

