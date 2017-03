Um bis zu 30% mehr Power: Wir haben unsere besonders mobile Gaming-Maschine um Intels Core i7 7700HQ und GeForce GTX 1050 Ti mit 4 GB aufgerüstet und alles in ein neues Gehäuse gesteckt. Mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD ist das One GameStar-Notebook 17 für nur 1399€ ein absoluter Preis-Leistungs-Tipp.

Noch mehr Leistung im neuen Gewand: Das One GameStar-Notebook 17 ist mit Core i7 7700HQ und Geforce GTX 1050 Ti voll auf ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis hin optimiert.

Mit dem bis zu 3,8 GHz schnellen Intel Core i7 7700HQ auf Kabylake-Basis, 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher und einer Nvidia GeForce GTX 1050 Ti mit 4 GB Videospeicher ist das One GameStar-Notebook 17 für alle aktuellen und kommenden Blockbuster gerüstet. Das hochwertige 17,3-Zoll-Display (43,9 cm) arbeitet mit Full-HD-Auflösung. Neben einer 1000 GB großen Festplatte für große Datenmengen verfügt das stark verbesserte One GameStar-Notebook 17 über eine 256-GB-SSD, von der Windows 10 rasend schnell startet. Alle modernen Schnittstellen wie USB 3.1 und HDMI sind natürlich mit an Bord.

Gehäuse

Die Ausmaße des hochwertigen Clevo-Gehäuses betragen durch das größere 17-Zoll-Display 41,8 mal 28,8 mal 2,74 Zentimeter, wobei der zusätzliche Platz vor allem einer besonders komfortablen, weil größeren Handballenauflage zu Gute kommt. Über die Unterseite sind beide Festplatteneinschübe, zwei der drei Speicherbänke sowie Prozessor und Grafikchip erreichbar. Daneben befindet sich der auswechselbare 6-Zellen-Akku, der 62 Wattstunden Kapazität hat und damit bis zu sechs Stunden lang durchhält.

Das hochwertige Gehäuse von Clevo macht im Vergleich zu den meisten verspielten Gaming-Notebooks eine sehr viel elegantere Figur.

Prozessor & Grafikkarte

Das One GameStar-Notebook 17 wird vom leistungsstarken Core i7 7700HQ angetrieben. Je nach Auslastung der vier Rechenkerne und deren Temperatur taktet der Prozessor mit 2,8 bis 3,8 GHz, durch Hyperthreading kann er acht Aufgaben gleichzeitig bearbeiten, was sich vor allem in Multimediaanwendungen positiv bemerkbar macht. Die in der CPU integrierte Grafik kümmert sich um die Darstellung von 2D-Anwendungen und verlängert so die Akkulaufzeit deutlich im Vergleich zum permanenten Einsatz der separaten Grafikkarte.

Die springt beim GameStar-Notebook 17 erst ein, wenn NVIDIAs Optimus-Technik erkennt, dass ein Programm oder ein Spiel viel 3D-Leistung benötigt. Das Umschalten funktioniert dabei sehr schnell und ganz ohne störendes Bildflackern. Die neue Geforce GTX 1050 Ti mit 4 GB bringt die Performance von Gaming-PCs auf das Notebook und sorgt im Vergleich zu Ihrem direkten Vorgänger GTX 965M für einen Leistungssprung von fast 30 Prozent. Sie basiert auf NVIDIAs besonders energieeffizienter Pascal-Architektur, hat 768 Shader-Einheiten und verbraucht durch die moderne 16-nm-Fertigung sehr wenig Energie.

Display

GeForce Experience stellt die optimalen Grafikdetails in den installierten Spielen ein und hält den Treiber auf dem aktuellen Stand.

Das Display hat eine große Dagonale von 17,3 Zoll beziehungsweise 43,9 Zentimetern und arbeitet mit der Full-HD-Auflösung 1920x1080. Wie bei allen GameStar-Notebooks verbauen wir auch im One GameStar-Notebook 17 ein entspiegeltes und leuchtstarkes Panel, damit sich das Notebook bei Tageslicht oder im Freien komfortabel einsetzen lässt. Der Display-Rahmen unterstützt das angenehme Arbeiten und Spielen auf dem One GameStar-Notebook 17. Über HDMI-, Mini-Displayport oder VGA-Ausgang lässt sich der Arbeitsplatz auf ein externes Display erweitern oder das Bild auf einem HD-Fernseher ausgeben, etwa um Filme schauen.

Ausstattung

Das One GameStar-Notebook 17 hat alles an Bord, was ein moderner Spielerechner braucht: Die jetzt 1000 GB große Festplatte bietet genug Platz für all Ihre Lieblingsspiele, Windows 10 startet nun von einer 256-GB-SSD, zusätzlich hat das Notebook noch einen DVD-Brenner mit dabei. Der eingebaute Kartenleser unterstützt die neuen Formate MMC, RSMMC, SD, miniSD, SDHC und SDXC. Außerdem verfügt das One GameStar-Notebook 17 über eine Webcam oberhalb des Displays sowie ein integriertes Mikronfon für Videotelefonie.



Mit zusätzlich drei USB-3-Buchsen (1x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type und 1x USB 3.1 Type C) das One GameStar-Notebook 17 alle aktuellen wichtigen Anschlüsse. Headsets ohne eigene Soundkarte oder externe Lautsprecher schließen Sie an die beiden analogen 3,5-mm-Klinkenausgänge an, zusätzlich bietet das Notebook einen weiteren digital ausgeführten 3,5-mm-Klinkenanschluss nach S/P-DIF-Standard.

Eingabegeräte

Die Mehrfingergesten lassen sich im Treiber konfigurieren. Auf der üppigen Handballenauflage ruhen unsere Unterarme sehr entspannt. Die gute Tastatur mit vollständigem Tastenfeld inklusive Ziffernblock klickt präzise und sauber. Über die Fn-Tasten können Sie Doppelbelegungen der F-Tasten auslösen, mit denen Sie etwa die Bildschirmhelligkeit oder die Lautstärke regeln. Auch dürfen Sie hierüber beispielsweise das Touchpad abschalten, um sich beim Spielen mit einer Maus nicht in die Quere zu kommen. Ebenfalls über die Fn-Tasten an- und abschaltbar sind Webcam, Bluetooth oder WLAN. Praktisch ist auch die beleuchtete Tastatur (Multi-Color), mit der Sie beim Zocken bei schlechten Lichtverhältnissen profitieren.



Das große Touchpad weist gute Gleiteigenschaften vor und unterstützt Mehrfingergesten, die Sie im Treiber nach den eigenen Vorstellungen anpassen können. Voreingestellt sind zum Beispiel das Scrollen mit zwei Fingern, das deutlich intuitiver von der Hand geht als das Scrollen an den Rändern des Touchpads oder das Bedienen des Scrollbalkens direkt im Programmfenster; unmittelbar vor dem Touchpad befinden sich die beiden Maustasten, die sauber klicken.

Mit nur 2,74 Zentimetern Bauhöhe ist das One GameStar-Notebook 17 für ein Gaming-Notebook mit 17-Zoll-Display sehr flach.