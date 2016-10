One GameStar-Notebook Pro 15, Pro 17 und Ultra 17 sind jetzt durch den Einsatz von Intels Core i7 6700HQ und NVIDIAs neuen Grafikchips mit Pascal-Architektur schneller als bisher. Trotz Performance-Sprung haben wir obendrein die Preise reduziert!

Unsere neuen Gaming-Notebooks mit NVIDIAs Pascal-Grafikkarten: Viel mehr Spieleleistung zum günstigeren Preis und bis zu einem Kilo niedrigerem Gewicht.

Desktop-Grafikleistung in den One GameStar-Notebooks: NVIDIAs neue Notebook-GPUs auf Basis der Pascal-Architektur heißen nicht nur so wie ihre Desktop-Pendants, sie liefern auch praktisch identische Grafikleistung. Möglich wird das durch die exzellente Energieeffizienz, die auch die Akkulaufzeit um 30 Prozent verlängert.

Angetrieben werden die drei beliebten mobilen Gaming-Maschinen vom bis zu 3,5 GHz schnellen Intel Core i7 6700HQ mit vier Rechenkernen und dank Hyperthreading bis zu acht Threads.

One GameStar-Notebook Ultra 17 mit GEFORCE GTX 1070

Unser Top-Modell One GameStar-Notebook Ultra 17 mit hochwertigem, entspiegelten 17,3 Zoll Full-HD-Display wird mit der extrem schnellen GEFORCE GTX 1070 mit 8 GB jedem High-End-Anspruch gerecht. Damit spielen Sie jeden aktuellen und kommende Blockbuster auf dem Niveau der schnellsten Desktop-Rechner. Auch die übrige Ausstattung lässt nicht zu wünschen übrig: 250 GB große SSD mit vorinstalliertem Windows 10, 1.000 GB HDD und 16 GB RAM. Statt bisher 2199€ kostet das viel schnellere und dennoch um fast ein Kilogramm leichtere neue One GameStar-Notebook Ultra 17nur noch 1899€.

Aktion: Zu jedem GameStar-PC oder -Notebook mit einer GeForce GTX 1070 oder 1080 gibt es gratis Gears of War 4 als Download dazu.

One GameStar-Notebook Pro 15 und Pro 17 mit GEFORCE GTX 1060

Oberklasse-Leistung zum attraktiven Preis von nur noch 1499€ bieten One GameStar-Notebook Pro 17 im 17-Zoll-Format und One GameStar-Notebook Pro 15 mit 15-Zoll-Diagonale. In beiden Modellen sorgt NVIDIAs Grafikchip GEFORCE GTX 1060 mit 6 GB für atemberaubende VR-Erlebnisse. Windows 10 und Ihre Lieblingsspiele starten von einer 250 GB SSD, dazu gibt es 8 GB RAM und eine 1.000 GB Festplatte.

