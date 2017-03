High-End-Spieleleistung für unterwegs muss nicht teuer sein. Das One GameStar-Notebook Pro 17 mit Intel Core i7 7700HQ, GeForce GTX 1060, 8 GB DDR4 und Windows 10 auf 256 GB SSD ist extrem schnell und umfangreich ausgestattet.

Rekordverdächtig hohe Spieleleistung auf Desktop-PC-Niveau für einen überraschend günstigen Preis zeichnet das One GameStar-Notebook Pro 17 aus.

Das One GameStar-Notebook Pro 17 legt die Messlatte für Spielspaß unterwegs jetzt ein paar Stufen höher: Intels Core i7 7700HQ beschleunigt mit seinen vier Kernen und bis zu 3,8 GHz jeden aktuellen Blockbuster problemlos. Und auch die 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher sowie die starke GeForce GTX 1060 mit üppigen 6,0 GB schultern alle Spiele, die allermeisten sogar in Full-HD-Auflösung in maximalen Details.

Durch das große 17,3-Zoll-Display mit der Full-HD-Auflösung 1920x1080 Pixel kommen Ihre Lieblingstitel auf dem One GameStar-Notebook Pro 17 bestens zur Geltung. Windows 10 ist auf einer 256-GByte-SSD installiert, dazu gibt's eine 1.000 GByte große Festplatte und alle wichtigen Anschlüsse von USB 3.1 bis hin zu HDMI. Trotz der schnellen Gaming-Hardware und der kompletten Ausstattung kostet das One GameStar-Notebook Pro 17 nur 1799€.

Gehäuse

Als Gehäuse für das One GameStar-Notebook Pro 17 verwenden wir ein besonders hochwertiges Barebone von Clevo, das auch bei unserem High-End-Notebook One GameStar-Notebook Ultra 17 zum Einsatz kommt. Das sieht wegen seiner schwarzen Farbgebung und der sachlichen Linienführung nicht nur elegant aus, es ist zudem auch sauber verarbeitet, hat eine knackige Tastatur sowie eine konfigurierbare RGB-Tastenbeleuchtung. Trotz des 17,3 Zoll großen Displays macht das One GameStar-Notebook Pro 17 so eine ausgezeichnete Figur auf dem Schreibtisch.



Obwohl die Hochleistungskomponenten entsprechend gekühlt werden müssen, wiegt das One GameStar-Notebook Pro 17 nur 3,2 Kilo zuzüglich Netzteil und ist damit im Vergleich zu einem Gaming-PC, der auch nicht schneller ist, wesentlich leichter zu transportieren.

Die Display-Scharniere des One GameStar-Notebook Pro 17 sind äußerst robust ausgeführt.

Prozessor & Grafikkarte

Im One GameStar-Notebook Pro 17 setzen wir auf den Core i7 7700HQ aus Intels aktuellem und besonders energieeffizienten Kabylake-Line-Up. Er gehört zu den auf Performance ausgelegten Vierkern-Modellen, die Hyperthreading für bis zu acht simultane Aufgaben unterstützen. Die CPU hat einen Basistakt von 2,8 GHz, der je nach Last auf bis zu 3,8 GHz gesteigert wird.

Desktop-Grafikleistung für Notebooks: Die Notebook-GPU Geforce GTX 1060 heißt nicht nur wie ihr Desktop-Pendant – sie bringt auch nahezu die identische Grafikleistung.

Die im Prozessor integrierte Grafik kümmert sich um die Darstellung des Windows-Desktops und andere weniger anspruchsvolle 2D-Aufgaben. Im Vergleich zur GeForce verbraucht die viel weniger Strom und verlängert so die Akkulaufzeiten erheblich.

Sobald Sie ein Spiel oder eine andere grafisch anspruchsvolle Anwendung starten, sorgt Nvidias Optimus-Technik dafür, dass nahtlos die bedeutend schnellere GeForce GTX 1060 übernimmt. Mit der hocheffizienten Pascal-Architektur, die gegenüber dem Vorgänger Maxwell für 30 Prozent mehr Akkulaufzeit sorgt, und dem mit 6,0 GByte riesigem GDDR5-Videospeicher beschleunigt die Grafikkarte die allermeisten Spiele auch in der nativen Auflösung des Displays von 1920x1080 Pixeln in maximalen Details flüssig, oft sogar mit Kantenglättung.



Über HDMI oder Displayport können Sie mit dem One GameStar-Notebook Pro 17 so auch auf größeren externen Monitoren spielen oder das Notebook beispielsweise zum Filmabend an den HD-Fernseher oder Verstärker anschließen – die GeForce GTX 1060 kann die die hochauflösenden Soundformate Dolby True HD und DTS HD über HDMI-Bitstream an die Sound-Anlage weiterreichen.

GeForce Experience stellt die optimalen Grafikdetails in den installierten Spielen ein und hält den Treiber auf dem aktuellen Stand.

Display

Weil das Auge immer mitspielt, hat auch das One GameStar-Notebook Pro 17 ein dem hohen Anspruch entsprechendes, hochwertiges Display mit 17,3 Zoll beziehungsweise 43,9 cm großer Diagonale, das mit der Full-HD-Auflösung von 1920x1080 Pixeln im 16:9-Format arbeitet. Durch die Entspiegelung und die hohe Helligkeit eignet sich der Monitor auch zum Spielen bei Tageslicht oder gar unter freiem Himmel.

Das Full-HD-Display ist reaktionsschnell und besitzt eine tolle Bildqualität.

Das One GameStar-Notebook Pro 17 bietet alles, was man von einem modernen Spiele-Notebook erwartet. Die 1.000 GByte große Festplatte bietet genug Platz für alle Lieblingsspiele, und das vorinstallierte Windows 10 startet von der eingesetzten 256-GByte-SSD rasend schnell.



Anschlussfreudig ist das One GameStar-Notebook Pro 17 ebenfalls: Mit vier USB-3.0-Anschlüssen, zwei USB-3.1-Anschlüssen vom Typ C, einem 6in1-Kartenleser für Speicherkarten, GBit-Netzwerk und Wireless LAN lässt die Ausstattung keine Wünsche offen. Zumal sich externe Monitore über HDMI und Mini-Displayport anschließen lassen. Bluetooth, Webcam und Soundausgänge im 3,5-mm-Klinkenformat runden das One GameStar-Notebook Pro 17 nach oben hin ab.



Darüber hinaus können Sie die Konfiguration des One GameStar-Notebook Pro 17 im Online-Shop von One gegen Aufpreis noch erweitern, wenn Sie beispielsweise eine größere Festplatte oder mehr SSD-Speicherplatz wünschen.

Die hochwertige Tastatur verfügt über eine regelbare Mulit-Color-Beleuchtung, die die Bedienung bei dunkler Umgebung vereinfacht.

Eingabegeräte

Auf der Tastatur mit regelbarer RGB-Beleuchtung, großen Tasten und Ziffernblock schreibt es sich knackig, schnell und präzise. Spielern kommt entgegen, dass die Pfeiltasten ebenso groß sind wie die Buchstabentasten, was bei Notebooks eher die Ausnahme ist. Über die Funktionstaste Fn lösen Sie die Doppelbelegungen einiger Tasten aus, die beispielsweise das Touchpad an- und abschalten oder Display-Helligkeit und Lautstärke regeln.



Zum Surfen unterwegs eignet sich das Touchpad hervorragend. Zeigerbewegungen und Gestenbefehle verarbeitet es problemlos und die Tasten arbeiten exakt. Zum Spielen empfehlen wir aber den Anschluss einer Maus. Dabei ist das Touchpad wie bereits erwähnt einfach abzuschalten, sodass versehentliche Berührungen ausbleiben, die vor allem beim gleichzeitigen Einsatz einer Maus vorkommen können.

Aufrüsten

Für ein Notebook ist das One GameStar-Notebook Pro 17 sehr aufrüstfreundlich. Eine große, mit handelsüblichen Schrauben gesicherte Bodenplatte gibt den Blick frei auf Festplatte(n), Grafikkarte, Prozessor und zwei der vier Arbeitsspeichersteckplätze. Obwohl das One GameStar-Notebook Pro 17 mit seinen 8,0 GByte RAM bereits üppig ausgestattet ist, können Sie bei Bedarf noch aufrüsten, weil zwei weitere SO-DIMM-Slots frei sind.



Außer dem Arbeitsspeicher tauschen Sie auch die Festplatten problemlos auf eigene Faust. Grafikkarten und Prozessor sind theoretisch ebenfalls wechselbar, weil beide nur gesteckt statt fest mit der Platine verlötet sind. Allerdings sollten Sie deren Tausch aus Garantie- und Kompatibilitätsgründen unbedingt einem Fachmann überlassen.

