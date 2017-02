Die GameStar-Redaktion hat wieder getüffelt: Mit dem One GameStar-PC Alpha Pro und dem neu konfigurierten Ultra hat die GameStar-PC-Familie gleich doppelt Zuwachs bekommen. Unser Line-Up umfasst mittlerweile acht auf maximale Performance optimierte Gaming-PCs für alle individuellen Ansprüche und Budgets.

Von GameStar Redaktion |

Zwei neue PCs erweitern die Auswahl an unseren One GameStar-PCs. Ganz neu ist der One GameStar-PC Alpha Pro. Von unserem beliebten Ultra wiederum gibt es eine neue Version.

Der komplett neu konfigurierte One GameStar-PC Alpha Pro bietet zum schlanken Preis von nur 999€ aktuellste Markenkomponenten, mit denen Sie flüssig alle Spiele in Full-HD spielen. Herzstück ist der neue Core i5-7500 von Intel mit 3,4 GHz Taktfrequenz. Mit der schnellen GeForce GTX 1050 Ti Grafikkarte mit 4 GB und 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher ist der neue One GameStar-PC Alpha Pro der perfekte Kompromiss aus Preis und Leistung. Ergänzt wird das gute Stück durch eine 120-GB-SSD, auf der Windows 10 bereits vorinstalliert ist und eine 1.000 GB Festplatte sowie einen DVD-Brenner.

» One GameStar-PC Alpha Pro bei One.de holen

We proudly present: Die neue Version unseres PC-Klassikers One GameStar-PC Ultra. Für rasante Gaming-Action sorgen Intels Kaby Lake-CPU Core i7-7700 mit bis zu 4,2 GHz und NVIDIAs GeForce GTX 1060 mit 6 GB, die im Vergleich zu ihrem Vorgänger GTX 960 satte 35 Prozent schneller arbeitet. Zu den restlichen Eckdaten gehören eine 240 GB große SSD, eine 1.000 GB HDD sowie 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und ein DVD-Brenner. Für nur 1599€ bekommen Sie mit dem neuen One GameStar-PC Ultra ein zukunftssicheres System, mit dem Sie sämtliche Blockbuster flüssig und in hoher Auflösung von Full HD oder darüber hinaus in maximalen Details zocken können.

» One GameStar-PC Ultra bei One.de

Aktuelles Line-Up

Ganz gleich wie hoch Ihr persönlicher Anspruch an den Gaming-Rechner ist oder wie viel Budget zur Verfügung steht - aus unserer mittlerweile acht Spiele-PCs umfassenden Auswahl gibt es für jeden Gamer das passende System.

Spar-Tipps Grafikkarte CPU RAM One GameStar-PC Alpha Radeon RX 470 - 4 GB AMD FX-8300 8 GB One GameStar-PC Alpha Pro GeForce GTX 1050 Ti - 4 GB Intel Core i5-7500 8 GB One GameStar-PC XL GeForce GTX 1050 Ti - 4 GB Intel Core i5-7600K 8 GB

Oberklasse Grafikkarte CPU RAM One GameStar-PC XXL GeForce GTX 1060 - 6 GB Intel Core i5-7600K 16 GB One GameStar-PC Ultra GeForce GTX 1060 - 6 GB Intel Core i7-7700 16 GB

High-End Grafikkarte CPU RAM One GameStar-PC Ultra Plus GeForce GTX 1070 - 8 GB Intel Core i7-7700K 16 GB One GameStar-PC Ultra Xtreme GeForce GTX 1080 - 8 GB Intel Core i7 - 7700K 16 GB One GameStar-PC TITAN 2x GeForce GTX 1070 - 8 GB SLI Intel Core i7 - 6850K 32 GB

Alle GameStar-PCs werden von der Redaktion konfiguriert und vom Experten One.de gebaut. Das Servicepaket umfasst versandkostenfreie Lieferung, 24 Monate Garantie und einen sechsmonatigen Vor-Ort-Abholservice. Oben drauf gibt es einen 10€ Rabatt auf PC-Spiele bei unserem Premium Partner Gamesplanet Deutschland.