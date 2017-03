Angetrieben vom AMD Ryzen 7 1700X begeistert die ultimative Geforce GTX 1080 Ti im generalüberholten One GameStar-PC TITAN mit maximaler Bildqualität in 4K.

Von Daniel Visarius |

Die Geforce GTX 1080 Ti mit 11 GB Videospeicher ist die schnellste Grafikkarte aller Zeiten und bringt jetzt den One GameStar-PC TITAN in neue Leistungsdimensionen.

Ultimative Geforce GTX 1080 Ti

Über 30 Prozent mehr Spieleeistung als die bisher schnellste Grafikkarte Geforce GTX 1080 und über 60 Prozent als der direkte Vorgänger machen die Geforce GTX 1080 Ti zur perfekten Grafikkarte für den neuen One GameStar-PC TITAN.

Ebenfalls brandneu ist AMDs Ryzen 7 1700X mit acht Kernen, 16 Threads und 3,8 GHz. Zusammen mit 32 GB übertrifft dieser High-End-Gaming-PC alle Erwartungen. Windows 10 startet von 960 GB dicker SSD, das edle Coolermaster-Gehäuse MasterCase Maker 5 unterstreicht den High-End-Anspruch.

One GameStar-PC TITAN auf einen Blick

Nvidia Geforce GTX 1080 Ti mit 11 GB

AMD Ryzen 7 1700X

32 GB RAM

960 GB SSD, 2.000 GB HDD & DVD-Brenner

Coolermaster MasterCase Maker 5

Leistung und Zukunftssicherheit

Holen Sie sich mit One GameStar-PC TITAN den Inbegriff von Leistung und Zukunftssicherheit nach Hause. Spielen Sie mit Geforce GTX 1080 Ti und Ryzen 7 1700X jedes Spiel in 4K-Auflösung in höchsten Bildwiederholraten.

Bei allen One GameStar-PCs selbstverständlich sind 24 Monate Garantie inklusive sechsmonatigem Vor-Ort-Abhol-Service. Windows 10 ist bereits vorinstalliert, die Lieferung innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.

Das extrem hochwertige Coolermaster-Gehäuse MasterCase Maker 5 ist äußerst hochwertig verarbeitet und zeigt einen titanenhaft souveränen Auftritt.