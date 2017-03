GeForce in Perfektion bietet unser Gaming-PC-Flaggschiff One GameStar-PC TITAN mit ultimativer NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti mit 11 GB und bis zu 3,8 GHz schnellem High-End-Prozessor AMD Ryzen 7 1700X. Titanenhafte 32 GB RAM und 960 GB SSD mit Windows 10 inklusive.

Der One GameStar-PC TITAN schultert mühelos die anspruchsvollsten Spiele auch in extremen Auflösungen – und arbeitet dabei überraschend leise.

Der neue One GameStar-PC TITAN trägt die Gene von Supercomputern in sich: Die ultimative Nvidia GeForce GTX 1080 Ti hat 11 GB besonders schnellen GDDR5X-Videospeicher und unvorstellbare 3.584 Shader-Prozessoren für maximale Performance in 4K.

Als Prozessor kommt der AMDs Ryzen 7 1700X mit acht Rechenkernen und Hyperthreading zum Einsatz, sodass die neue CPU insgesamt 16 gleichzeitig verarbeiten kann – und dank der sehr hohen Taktfrequenz von bis zu 3,8 GHz rasend schnell.

Prozessor und Grafikkarte stehen mehr als üppigen 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher zur Seite. Windows 10 starten von einer 960 GByte dicken SSD, eine 2.000 GB große Festplatte und ein DVD-Brenner komplettieren den One GameStar-PC TITAN.

Gehäuse

Mit dem MasterCase haben Sie über eine Reihe unterschiedlicher Front- und Top-Panels eine beispiellose Kontrolle darüber, wie Ihr Gehäuse aussieht und funktioniert.

Heimat des schnellsten GameStar-PCs aller Zeiten ist jetzt das schwarze Cooler Master MasterCase Maker5. Das bietet maximale Flexibilität durch Ersetzen der äußeren Elemente, inklusive Oberflächen, Gehäusetür und Gehäuseinneres. Das MasterCase 5 Maker unterstützt bis zu fünf 140-mm-Lüfter, drei sind bereits an Front- und Rückseite vorinstalliert (2x 140mm Front, 1x 140mm Rückseite).

Das Doppel-Kammer-Design isoliert Stromversorgung und Kabel für optimale Luftzirkulation und Ordnung. Zwei abnehmbare SSD-Befestigungsschienen ermöglichen vier Positionen für die Montage: zwei hinter dem Mainboard und zwei weitere oberhalb der Trennplatte. Es stehen sieben Slots für Erweiterungskarten zur Verfügung. An der Front bietet der One GameStar-PC TITAN je zwei USB-3.0 (1x Type C)- und USB-2.0-Anschlüsse.

Prozessor & Kühler

AMD ist wieder da – der brandneue Ryzen R7 1700X treibt die Grafikkarte zu Höchstleistungen und bietet durch seine acht Kerne mit 16 Threads eine wahrhafte Zukunftssicherheit.

Für den One GameStar-PC TITAN ist das Beste gerade gut genug: Deswegen verbauen wir im generalüberholten One GameStar-PC TITAN gleich AMDs neue Achtkernprozessor Ryzen 7 1700X, der insgesamt 16 Aufgaben parallel bearbeiten kann.

Mit einer Taktfrequenz zwischen 3,4 und 3,8 GHz sowie dicken 16 MB L3-Cache bringt der Ryzen 7 1700X jederzeit Leistung im Überfluss. Durch den freien Taktmultiplikator lässt sich der Prozessor dank des starken, aber stets leisen Kühlers Alpenföhn Brocken 2 sogar noch mehr Performance entlocken – allerdings auf eigene Faust außerhalb der Garantie.

Grafikkarte

Nochmals 30 Prozent schneller als die ehemals schnellste GeForce aller Zeiten: Die GeForce GTX 1080 Ti überholt die GTX 1080 in jeder Situation überdeutlich.

Die NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti mit 11 GB GDDR5X-Videospeicher ist die ultimative GeForce für alle High-End-Gamer. Die gewaltige 3D-Leistung gewährleistet flüssigen Bildraten in 4K-Auflösung – in jedem Spiel. Die GeForce GTX 1080 wird um 30 Prozent abgehängt, der direkte Vorgänger GeForce GTX 980 Ti sogar um über 60 Prozent! Durch die extrem energieffiziente Pascal-Mikroarchitektur verbraucht die GeForce GTX 1080 Ti dabei aber nicht weniger Strom. Zukunftssicherheit ist sowieso garantiert.

Darüber hinaus unterstützt die GeForce GTX 1080 Ti ein ganzes Arsenal moderner Technologien wie DirectX 12, Simultaneous Multi Projection (VR-Leistung und Multi-Monitor-Support), die Physikbeschleunigung PhysX, die extrem feine Kantenglättungstechnik Temporal-AA, automatische Übertaktung per GPU Boost und Downsampling. 144 Hz und G-Sync sind ebenfalls mit dabei (passender Monitor vorausgesetzt).

Mainboard & Arbeitsspeicher

Prozessor und Grafikkarte haben wir auf dem Asus-Mainboard Prime X370-Pro mit AMDs High-End-Chipsatz X370 untergebracht. Die vier Speichersteckplätze nehmen den neuen, besonders energieeffizienten DDR4-Speicher auf und sind mit insgesamt 32 GB bestückt. Platz für Erweiterungskarten bieten zwei freie PCI-Express-16x- und drei freie PCI-Express-1x-Slots (einer davon wird von der Grafikkarte blockiert).

Das hochklassige Asus-Mainboard X370-Pro unterstützt alle modernen Schnittstellen inklusive USB 3.1 Typ-C, M.2-Ports für SSDs, PCI Express, GBit-LAN, Displayport und HDMI.

Laufwerke

Die SSD bietet riesige 960 GB Speicherplatz; entsprechend startet nicht nur das vorinstallierte Windows 10 in kürzester Zeit, sondern auch alle Spiele aus ihrer Steam-Bibliothek. Zur Ablage noch größerer Datenmengen verfügt der One GameStar-PC TITAN zusätzlich über eine 2.000 GB große Festplatte, als optisches Laufwerk kommt ein DVD-Brenner zum Einsatz.

Noch mehr Ausstattung

Wie alle offiziellen One GameStar-PCs und -Notebooks ist auch der One GameStar-PC TITAN auf ein möglichst vorteilhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis hin optimiert.