Der neue One GameStar-PC Ultra vereint überragende Spieleleistung mit einem richtig starken Preis. NVIDIAs GeForce GTX 1060 und Intels neue Kaby-Lake-CPU Core i7 7700 beschleunigen den Ultra auf High-End-Niveau. Zusammen mit 16 GB RAM und 240 GB SSD ist dieser Gaming-PC für nur 1599€ so viel mehr als nur zukunftssicher.

Von GameStar Redaktion |

Wenn Sie Wert legen auf zuverlässig starke Performance in allen Bereichen sowie hochwertige Komponenten, dann ist der One GameStar-PC Ultra die richtige Wahl.

Für garantiert außergewöhnliche Gaming-Erlebnisse steht die neue Version unseres One GameStar-PC Ultra - für maximalen Spielspaß konfiguriert von der GameStar-Redaktion. Ausgestattet ist der High-End-Rechner mit der neuesten Hardware. Genau darum könnte der One GameStar-PC Ultra Ihr neuer Rechner werden:

Intel Core i7 7700 mit bis zu 4,2 GHz

NVIDIA GeForce GTX 1060 mit 6 GB

16 GB DDR4-RAM

240 GB SSD

1.000 GB große Festplatte

Matt-schwarzes Enermax iVektor Gehäuse

Z270-Mainboard von MSI

Windows 10

nur 1599€

Wie bei allen GameStar-PCs gilt auch beim neuen One GameStar-PC Ultra: Die Lieferung innerhalb Deutschlands ist versandkostenfrei. Dauerhaft 24 statt 12 Monate Garantie inklusive sechsmonatigem Vor-Ort-Abholservice sind mit dabei. Zudem lässt jeder Rechner noch an die persönlichen Vorlieben anpassen.

Grafikkarte

Mit der GEFORCE GTX 1060 spielen Sie selbst die grafikintensivsten aktuellen Spiele auch in besonders hohen Auflösungen mit aktivierter Kantenglättung flüssig – und das enorm energieeffizient.

Die GeForce GTX 1060 mit 6 GB Videospeicher basiert auf NVIDIAs Pascal-Architektur, der aktuell fortschrittlichsten Grafikprozessorarchitektur. Im Vergleich zu ihrem Vorgänger GTX 960 arbeitet die GTX 1060 satte 35 Prozent schneller. Im Vergleich zu AMDs RX 480 gibt die GTX 1060 zwölf Prozent mehr Gas und verbraucht dabei sogar weniger Strom. Per Turbo-Technik arbeitet sie mit bis zu 1,7 GHz sogar deutlich schneller als NVIDIAs ehemaliges Flaggschiff, die GTX 980 Ti, die es werkseitig auf maximal 1,08 GHz bringt. Beim Zocken in Full-HD-Auflösung schickt sie im aktuellen Grafikkarten-Testparcous der Redaktion durchschnittlich 83 Bilder pro Sekunde zum Monitor. Selbst VR-Spiele zeigt der One GameStar-PC Ultra flüssig.

Zusammengefasst steht die GeForce GTX 1060 für sehr hohe Leistung, erstklassige Bildqualität und hervorragende Energieeffizienz. Einem fantastischen Erlebnis mit aktuellen Blockbuster-Spielen steht somit nichts im Weg.

Prozessor & Kühler

Intels Core i7 7700 basiert auf der neuen Kaby-Lake-Architektur und wird in einer nochmals energieeffizienteren 14-nm-Bauweise gefertigt. Seine vier Rechenkerne takten standardmäßig mit 3,6 GHz und in Abhängig von Auslastung und Temperatur mit bis zu 4,2 GHz bei maximal 65 Watt TDP. Wie alle bisherigen Core-i7-Modelle unterstützt auch der neue Chip Hyperthreading, um statt maximal vier bis zu acht Rechenaufgaben gleichzeitig abzuarbeiten.

Gekühlt wird der Core i7 7700 mit einem Alpenföhn Brocken ECO - der kompakteren, aber dennoch flüsterleisen Version des Erfolgskühlers Brocken 2.

Arbeitsspeicher & Mainboard

Das MSI-Mainboard bietet mit Z270-Chipsatz, PCI Express 3.0, SATA3 und USB 3.1 sowie USB 3.0 alle modernen PC-Schnittstellen.

Laufwerke

Windows 10 ist beim GameStar-PC Ultra auf einer rasend schnellen SSD mit 240 GB installiert. Raum für noch größere Datenmengen schafft eine 1.000-GB-Festplatte, als optisches Laufwerk fungiert ein DVD-Brenner. Bei Bedarf rüsten Sie weitere Festplatten oder optische Laufwerke sehr schnell nach.

Noch mehr Ausstattung

Wie alle offiziellen One GameStar-PCs und -Notebooks ist auch der One GameStar-PC Ultra auf ein möglichst vorteilhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis hin optimiert. Noch bessere Ausstattung können Sie auf Wunsch mit unserem optionalen Plus+Zubehörpaket hinzubestellen: