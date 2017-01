One GameStar-PCs mit neuen Kaby-Lake-CPUs - Intel Core i5-7600K und i7-7700K

Ab sofort treibt Intels neues Kaby-Lake-Flaggschiff Core i7 7700K mit bis zu 4,5 GHz in den One GameStar-PCs Ultra und Xtreme an. One GameStar XL und Pro werden vom Core i5 7600K beschleunigt. Darüber hinaus haben alle unsere Gaming-PCs jetzt ein MSI Z270-Mainboard.