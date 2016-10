Verlängern Sie jetzt gratis beim Kauf eines GameStar-PCs Ihre Hersteller-Garantie von 12 auf 24 Monate und sparen Sie dabei bis zu 99 Euro - nur für kurze Zeit!

Auch beim One GameStar-PC XL gibt es aktuell gratis 24 Monate Herstellergarantie oben drauf.

Statt bisher kostenlosen 12 Monate Garantie können Sie sich jetzt beim Kauf eines One GameStar-PCs gleich 24 Monate Hersteller-Garantie GRATIS sichern und sparen dabei bis zu 99 Euro!

Das Angebot gilt für alle One GameStar-PCs. So zum Beispiel auch für unseren besonders beliebten One GameStar-PC XL. Mit neuer extrem schneller und energieeffizienter NVIDIA GeForce GTX 1060 mit 6 GB Videospeicher, einem bis zu 4,0 GHz schnellem Vierkernprozessor Intel Core i7 6700 und 16 GB RAM stellt dieser Gaming-PC auch sehr anspruchsvolle Spieler zufrieden. Windows 10 ist auf einer 250 GB großen SSD bereits vorinstalliert. Zusätzlich verfügt der One GameStar-PC XL über eine 1.000 GB große Festplatte. Mit einem knallhart kalkulierten Preis von nur 1299€ holen Sie sich mit diesem Gaming-PC erstklassige Spiele-Performance nach Hause.

» Auf One GameStar-PC XL aufrüsten



Und so funktioniert's:

Um von der längeren Garantie zu profitieren, einfach beim Kauf eines One GameStar-PCs im Konfigurator unter Garantie "24 Monate Hersteller Garantie" gratis auswählen und sparen.

» One GameStar-PCs bei One.de



* Das Angebot gilt beim Kauf eines One GameStar-PCs und ist zeitlich begrenzt.