Mit 85 Punkten im GameStar-Test hat uns der Genre-Mix mit seiner Mischung aus einigen der besten klassischen und modernen Spielen richtig aus den Socken gehauen. Im März gibt Evoland 2 exklusiv für Plus-Mitglieder gratis von Gamesplanet.

Von GameStar Redaktion |

Da es erst 2015 erschienen ist, kostet Evoland 2 bei unserem Vollversionspartner Gamesplanet einzeln derzeit noch 15,99€. Im März bekommen aber alle Mitglieder von GameStar Plus, und die, die es noch bis Ende März werden, das erstklassige Rollenspiel kostenlos. Evoland 2 kombiniert verschiedene Klassiker aus allen Genres und Epochen zu einem einzigartigen Rollenspielerlebnis.

Evoland 2 auf einen Blick

Episches Zeitreise Abenteuer

Einmaliger Spielstil

Verschiedene Spielmechaniken

Hommage an die Geschichte der Videospiele

EIGD 2015 Innovation Award Gewinner (European Indie Game Days)

Ende Februar 2017 in den Early Access gestartet, hat sich Northgard sofort Platz 1 in den Steam Charts gesichert. Evoland 2 stammt von Shiro Games, den Entwicklern des Aufbaustrategiespiels Northgard. Angesiedelt in der der nordischen Mythologie, kontrollieren wie in Northard einen Klan Wikinger, der um die Herrschaft eines mysteriösen, neu entdeckten Kontinents ringt. Abonnenten von GameStar Plus werden im Lauf des März ein exklusives Rabattangebot für Northgard erhalten.

5 Prozent Extrarabatt bei Gamesplanet

