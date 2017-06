Das Koop-Action-Adventure A Way Out ist das neue Spiel der Brothers-Schöpfer und eines der ersten großen Gesprächsthemen der E3 2017. Im Rahmen unseres Anspieltermins haben wir die Gelegenheit ergriffen, mit Creative Director Josef Fares über Spieldauer und Wiederspielwert von A Way Out zu sprechen. Schließlich war Brothers: A Tale of two Sons ein zwar enorm hochklassiges, mit rund drei Stunden aber auch enorm kurzes Vergnügen.

Wie lang wird A Way Out?

Auf eine genaue Spielzeit von A Way Out will sich Josef Fera zwar nicht festlegen, gibt aber zu Protokoll, dass die von uns gespielte Demo in der fertigen Version nach rund drei bis vier Stunden passieren wird. Eine Krankenhausflucht, die wir als Video sehen, sei in fünf bis sechs Spielstunden zu erreichen.

A Way Out ist also schon mal mindestens doppelt so lang wie Brothers, wahrscheinlich sogar noch ein gutes Stück länger. Dafür spricht auch, dass der Titel bereits seit zweieinhalb Jahren entwickelt wird. Und das mit derzeit 40 Personen, ein weitaus größeres Team als seinerzeit bei Brothers.

Wiederspielwert ist egal

Obwohl sich viele Situationen unterschiedlich lösen lassen, steht der Wiederspielwert für Josef Fera nicht im Fokus. "Wie viele Titel hast du wirklich zweimal durchgespielt?", so seine Gegenfrage.

"Unser Ziel, ist die bestmögliche Spielerfahrung zu liefern. Alles andere ist Nebensache! Wenn das nur 30 lineare Minuten bedeutet, die du aber nie vergessen wirst, dann würde ich es so durchziehen. Die unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten sind für mich wichtig fürs Spielgefühl, der Wiederspielwert ist mir dabei egal." Eine konsequente Einstellung, die sich nach unseren ersten Anspieleindrücken zu lohnen scheint - A Way Out zeigt, wie Koop richtig geht!