A Way Out - Systemanforderungen sind bekannt, hier alle Infos

Electronic Arts und Entwickler Hazelight Studios haben die PC-Systemanforderungen für das Koop-Action-Adventure A Way Out bekannt gegeben. Wer sich die anschaut, merkt schnell: Der Hardware-Hunger des Spiels hält sich erwartungsgemäß in Grenzen. Zumindest für minimale Grafik-Details.

Bei hohen Grafikeinstellungen im 1080p-Modus und 60 Frames jedoch fordert A Way Out ordentlich. Aktuell gibt es noch ein wenig Unklarheit, ob das Spiel Maus und Tastatur unterstützt. Wir informieren euch, sobald wir mehr wissen - ganz unabhängig davon empfehlen wir euch aber ohnehin ein Gamepad. Zumindest auf Basis unserer ersten Anspiel-Eindrücke.

Die detaillieren Hardware-Anforderungen bei niedrigen und hohen Grafikeinstellungen erfahrt ihr im Folgenden:

Minimale Systemvoraussetzungen (720p, 30 FPS, niedrige Qualität)

Windows 7

Prozessor: Intel Core i3-2100T mit 2,5GHz / AMD FX 6100

Arbeitsspeicher: 8 GB

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 650Ti / AMD Radeon HD 7750

Festplatte: 25 GB

Xbox- oder PlayStation-kompatibler Controller

Online-Verbindung: mindestens 256 KB/s

Empfohlene Systemkomponenten (1080p, 60 FPS, hohe Einstellungen)