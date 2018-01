Gute Nachrichten für die nächste LAN-Party: Die Age of Empires: Definitive Edition bekommt einen LAN-Multiplayer-Modus, nachdem Fans beim Playtesting das Fehlen dieses klassischen Elements von Entwicklern gefordert haben. Das hat GameStar beim Studiobesuch in Seattle von Jörg Neumann, Head of Production bei den Microsoft Studios, erfahren.

Ursprünglich hatten die Entwickler des Age of Empires Remasters den LAN-Modus streichen wollen. »Wir dachten, das gehöre der Vergangenheit an. Ich selbst hab schon seit Jahren kein Spiel mehr im lokalen Netzwerk gespielt«, erzählt Neumann im 45-minütigen Interview, das ihr euch in voller Länge in einem GameStar Podcast-Special anhören könnt. »Aber die Fans wollten es wirklich haben. Also haben wir LAN hinzugefügt.«

Offline spielbar, jedoch nur mit Vorbereitung

Wer im LAN spielen will, wird vermutlich nicht gleichzeitig online sein können. Auch das ist möglich, wie Neumann bestätigt. Die Age of Empires: Definitive Edition ist offline spielbar, nachdem man das Spiel im Windows Store freigeschaltet hat - dafür muss man jedoch online sein.

Der Offline-Spielmodus ist jedoch eingeschränkt und nur nach vorheriger Vorbereitung nutzbar, wie man auf der Support-Seite von Xbox erfährt. Demnach kann nur ein Rechner als Offline-Rechner eingestellt werden. Die Einstellung muss durchdacht sein, weil man sie nur dreimal im Jahr verändern kann.

Wie man den Windows Store Offline-Modus aktiviert

Für die Einstellung muss man online sein. Überprüft, ob euer PC die neuesten Windows Updates installiert hat. Das findet ihr hier heraus: Start -> Einstellungen -> Update & Sicherheit -> Windows Update Öffnet den Store und loggt euch ein, falls ihr nicht schon eingeloggt seid. Klickt auf euer Profil (auf eurem Profilbild). Wählt Einstellungen aus und verändert die Offline Einstellung auf »An«.

