Es hätte wohl kaum jemand Anfang des Jahres vorhergesagt, dass 2017 das Jahr von Age of Empires wird. Es wurde nicht nur ein brandneues Age of Empires 4 angekündigt, nein, auch alle vorherigen Teile erhalten eine überarbeitete Definitive Edition. Den Anfang macht (logischerweise) Age of Empires 1 - und jetzt wissen wir auch, wann.

Am 19. Oktober 2017 erscheint die Definitive Edition für den PC und bietet im Prinzip den kompletten Inhalt des Ur-AoE in neuem Grafik-Gewand. Im Windows Store kostet das Spiel 20 Euro, man kann sicherlich auch auf ein Bundle mit den danach erscheinenden Überarbeitungen von Age of Empires 2 und 3 warten.

Übrigens sollen die Kampagnen im Remake des Spiels leicht angepasst werden. Die Entwickler beteuern, sie wollen den Charme des Originals zu 100 Prozent beibehalten, aber einige Aspekte historisch korrekter und unterhaltsamer darstellen. Unter anderem wird es einen voll vertonen Erzähler geben, der das Geschehen für den Spieler einordnet.