Amazon Cyber-Monday-Woche am 20. November - 34 Zoll Curved-Monitore von LG und Asus, SanDisk 240 GB SSD

Heute startet die Cyber-Monday-Woche bei Amazon - Finale wird am kommenden Montag der namensgebende Cyber-Monday mit besonders verlockenden Angeboten sein. Doch auch in dieser Woche ist Amazon nicht geizig mit Schnäppchen: Jeden Tag gibt es tausende Blitzangebote mit teils sehr verlockenden Rabatten. Hier zählt Geschwindigkeit, die Angebote sind zeitlich und in der Stückzahl limitiert und teilweise sehr schnell vergriffen. Prime-Nutzer sind im Vorteil, für sie starten die Angebote 30 Minuten früher. Für die kommenden Deal-intensiven Tage lohnt sich daher die kostenlose Probemitgliedschaft bei Amazon Prime - im Zweifel lässt sie sich ohne Schwierigkeiten jederzeit kündigen.

Die Cyber-Monday-Angebote sind sehr beliebt, um bereits Weihnachtsgeschenke anzusammeln. Amazon gewährt auf jeden Kauf seit dem 01. November ein erweitertes Rückgaberecht (ohne Angabe von Gründen) bis nach Weihnachten.

LG 34 Zoll Curved Ultrawide-Monitor 34UC79G-B

Der LG-Monitor schickt ein 34 Zoll in der Diagonale messendes Curved-Panel ins Rennen, vergisst dabei aber nicht die wichtigen Tugenden Bildqualität und Geschwindigkeit. Das IPS-Panel bietet erstklassige Farben und Blickwinkel. Zum reinrassigen Gamermonitor wird der LG 34UC79G-B aber durch seine 144 Hz Wiederholfrequenz inklusive Freesync-Support. Die Auflösung liegt bei 2.560x1.080 Bildpunkten, so dass auch AMDs RX580 und Vega56 anständige Frameraten produzieren können.

LG 34UC79G-B 34 Zoll Curved 21:9-Monitor 144 Hz, IPS, Freesync ab 08:00 Uhr

Mit einigen pfiffigen Extras lockt der Asus MX34VQ: Im Standfuß ist eine kabellose Qi-Ladestation für Smartphones integriert. Dazu bietet der 34-Zoll-Bildschirm einen angenehmen Neigungswinkel beim Curved-Panel von 1800R. Gegenüber dem preiswerteren LG-Ultrawide punktet Asus mit der höheren Auflösung von 3.440x1.440 Bildpunkten, im Gegenzug gibt es nur 100 Hz Wiederholrate, ebenfalls mit Freesync.

Asus MX34VQ 34 Zoll Curved 21:9-Monitor 100 Hz, VA, Freesync ab 09:00 Uhr

Galten Laptops einst als schwer, träge und alles andere als tauglich für aktuelle Games, gibt es heute beeindruckend schnelle Boliden mit nur 15,6 Zoll Displaygröße. Das Asus FX502VM-FX250T aus den Blitzangeboten beispielsweise ist mit Intels Quadcore Core i7-7700HQ, 16 GByte RAM, einer 512 GByte SSD und Nvidias GTX 1060 (3GByte) ausgestattet. Das reicht problemlos um die FullHD-Auflösung des 15,6-Zoll-Displays mit hohen Details zu befeuern oder flexibel VR zu genießen.

Asus FX502VM-FY250T 15,6 Zoll FHD-Notebook, i7, 16 GB, 512 GB SSD, GTX 1060 ab 12:00 Uhr

Weitere ausgewählte Blitzangebote:

Aufgrund der Vielzahl an Blitzangeboten wird diese News im Laufe des Tages um weitere Angebote erweitert, abgelaufene oder vergriffene Angebote werden dann gelöscht.

