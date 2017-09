Amazon Herbstangebote am 25. September - Games für PC, PS4 und Xbox One, Philips 65 Zoll UHD-TV

Letzter Tag der Amazon Herbstangebote - heute mit Videogames und Fernsehern. Keine schlechte Mischung, wollen die regnerischen und kalten Tage im Herbst doch maximal entspannt genutzt werden. Und was entspannt mehr als ein gutes Spiel auf einem großen Fernseher oder Monitor? Eben..

Beim Fernseher kann Amazon weiterhelfen: Der Philips 65PUS7601 bietet 65 Zoll Diagonale bei UHD-Auflösung. Noch beeindruckender wird das eh schon große Bild dank der Ambilight-Funktion. Selbstverständlich wird auch HDR geboten, was vor allem aktuelle Konsolenspiele sehr gut aussehen lässt.

Philips 65PUS7601 65 Zoll UHD-Fernseher HDR, Ambilight 3-seitig für 1899€

Games kann man nie genug haben, egal wie groß der Pile of Shame bereits ist. Sammler rümpfen bei schnöden Steam-Codes eh die Nase, es wird also Zeit für Retail-verpackte Spiele. Möglichst günstig, versteht sich von selbst.

Da bieten sich die Videogames-Tagesangebote bei Amazon an, hier gibt es Spiele für PC, PS4 und Xbox One zu reduzierten Preisen. So lassen sich auch recht junge Top-Titel wie Prey günstig shoppen: Nur 16,97€ kostet die PC-Version in Retail-Verpackung, so richtig mit DVD statt eines lieblosen Keys. Noch eleganter kommt die Steelbox-Version von Watch Dogs 2 daher, für PC oder Xbox One kostet das Spiel mit beiliegender Stahlhülle nur 19,97€.

Videogames für PC, PS4 und Xbox One günstiger

Zusätzlich finden sich bei Amazon auch heute wieder zahlreiche weitere Angebote. Besitzer eines Galaxy-S-Smartphones beispielsweise haben heute die Chance auf die Gear 360, eine Rundumkamera, zum Preis von nur 99,99€. Und auch Amazons Sprechassistent Alexa ist weiterhin im Preis reduziert.

Alle Angebote bei Amazon