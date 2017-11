AMD Radeon-Software - Neue Version mit OSD-Anzeige für Leistungsdaten

In den letzten Jahren hat AMD seine Treiber für die Grafikkarten der Radeon-Serie stark überarbeitet. Nach der Crimson-Edition mit einer umfassenden Überarbeitung folgten Features wie ReLive zum Aufzeichnen von Gameplay oder Radeon Chill, das Energie spart, wenn dargestellte Szenen keine hohen Bildraten benötigen. Auch wenn die Radeon-Sparte von AMD aktuell eher wegen des Wechsels von Raja Koduri zu Intel im Gespräch ist, wird es wohl bald ein neues Update für die Radeon-Software geben.

Laut dem Twitter-Nutzer Blaze soll die neue Treiber-Version den überlangen Titel »Radeon Software Crimson ReLive Redux« tragen. Eines der neuen Features ist die Möglichkeit, verschiedene Messwerte und Leistungsdaten als On-Screen-Display ohne zusätzliche Tools anzeigen zu lassen. Ähnliches bietet Nvidia zwar auch mit seinem Tool Geforce Experience an, allerdings verlangt Nvidia für die Nutzung der Software eine Registrierung. Bei AMD dürfte das wohl eher nicht der Fall sein, auch um einen Gegenpunkt zu Nvidia zu setzen.

Radeon Software Crimson ReLive Redux big update is coming, will have OSD performance monitoring pic.twitter.com/5aKG4YKf6M