AMD hat im Rahmen der Siggraph auch die neuen Threadripper-Prozessoren vorgestellt. Das Top-Modell Ryzen Threadripper 1950X bietet 16 Kerne, ist 3,4 GHz schnell und kann per Turbo 4 GHz erreichen. Der Preis liegt bei 999 US-Dollar. Laut AMD kostet der Prozessor damit so viel wie ein Intel Core i9 7900X, bietet aber mehr Leistung. Der kleinere Threadripper 1920X wird mit 12 aktiven Kernen ausgeliefert, ist dafür im Basis-Takt aber 3,5 GHz schnell. Am Turbo-Takt ändert sich nichts. Der Preis ist mit 799 US-Dollar deutlich günstiger.

Ryzen Threadripper 1900X mit acht Kernen

Außerdem wird es tatsächlich den von manchen Gerüchten erwarteten Achtkerner für die X399-Mainboards von AMD geben. Der Ryzen Threadripper 1900X bietet 8 Kerne samt Hyper-Threading, ist im Basis-Takt 3,8 GHz schnell und erreicht wie die beiden anderen Modelle im Turbo-Modus 4 GHz. Interessant ist jedoch der Preis von 549 US-Dollar, der nur 50 US-Dollar über einem Ryzen 7 1800X liegt.

Der Threadripper 1900X kann auf einem 399X-Mainboard die vollen Vorteile dieser Plattform ausnutzen und so beispielsweise 64 PCIe-Lanes für viele Steckkarten und das Quad-Channel-Speicherinterface verwenden. Damit setzt sich AMD hier klar von Intel ab, die ihre High-End-Desktop-CPUs mit weniger Kernen deutlich beschneiden.

Threadripper ab 10. August 2017 im Handel

Die beiden Modelle Ryzen Threadripper 1950X und 1920X sollen ab dem 10. August erhältlich sein. Der Ryzen Threadripper 1900X soll am 31. August 2017 folgen. Vermutlich werden aber später wie beim Ryzen 7 wohl noch andere Modelle ohne X-Kürzel vorgestellt. Die notwendigen Mainboards mit 399X-Chipsatz soll es pünktlich zum Start von so gute wie allen bekannten Herstellern geben. Auch viele Luft- und Wasserkühlung sollen dann in passenden Versionen erhältlich sein.