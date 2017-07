Normalerweise macht das Entfernen des Heatspreaders bei den aktuellen Ryzen-Prozessoren von AMD selbst für Extrem-Übertakter keinen Sinn, da AMD die Abdeckung der CPUs mit den Dies verlötet. Damit ist eine sehr gute Wärmeübertragung ohnehin gewährleistet.

Trotzdem ist ein Blick auf das Innenleben eines Prozessors immer interessant und so hat sich der bekannte Übertakter Roman der8auer Hartung auch an einen Ryzen Threadripper mit 16 Kernen gewagt. Für die Entfernung des Heatspreaders war recht viel Aufwand und sogar eine kleine Dosis Gewalt notwendig, die vielleicht auch der Grund dafür war, dass der Prozessor letztlich die Prozedur nicht überlebt hat.

Vier Ryzen-Dies mit theoretisch 32 CPU-Kernen

Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass sich unterhalb des Heatspreaders eine Überraschung verbirgt, denn AMD verbaut für die Threadripper-CPUs nicht etwa die erwarteten zwei Ryzen-Dies mit jeweils acht Kernen, sondern gleich vier Dies und damit zumindest theoretisch gleich 32 CPU-Kerne. Tatsächlich steckt im Threadripper also ein Epyc-Server-Prozessor, bei dem aber zwei der vier Dies ab Werk deaktiviert wurden und so nur 16 CPU-Kerne zur Verfügung stehen.

Epyc-Basis bietet viele Vorteile

Für AMD bietet das einige Vorteile: Es muss nur eine Art von Prozessor produziert werden und Epyc-Prozessoren, die einen oder zwei defekte Dies aufweisen, können unter Umständen immer noch zu einem voll funktionsfähigen Threadripper werden und in den Verkauf gehen. Das erklärt auch, warum Epyc- und Threadripper sich einen Sockel teilen.

Außerdem lässt sich AMD so für später (zumindest theoretisch) noch die Möglichkeit offen, ohne viel Aufwand einen Threadripper mit 24 oder 32 Kernen auf den Markt zu bringen. Natürlich werden sich auch Übertakter und Bastler mit Feuereifer daran machen, die deaktivierten Kerne irgendwie wieder zum Laufen zu bringen – es wäre nicht das erste Mal, dass das bei AMD-Prozessoren möglich ist.

Quelle: der8auer